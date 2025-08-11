DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 11 agosto LIVE

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso di oggi 11 agosto

Una nuova settimana di calciomercato comincia, con la marcia di avvicinamento al campionato che continua, tra trattative da portare avanti, rumors, affari ipotetici ed ufficialità. Sul nostro sito vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, la Juventus continua a lavorare anche sul mercato con la solita telenovela Kolo Muani che resta da risolvere, al pari della questione Vlahovic. Il Milan invece in attacco ha puntato Hojlund mentre in difesa è andato dritto su De Winter. Ancora in stallo inoltre la situazione legata a Lookman e l’Inter. Queste e tante altre le trattative di oggi lunedì 11 agosto.