Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 11 agosto LIVE

Foto dell'autore

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso di oggi 11 agosto

Una nuova settimana di calciomercato comincia, con la marcia di avvicinamento al campionato che continua, tra trattative da portare avanti, rumors, affari ipotetici ed ufficialità. Sul nostro sito vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

sancho esulta
Jadon Sancho (LaPresse) – calciomercato.it

Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, la Juventus continua a lavorare anche sul mercato con la solita telenovela Kolo Muani che resta da risolvere, al pari della questione Vlahovic. Il Milan invece in attacco ha puntato Hojlund mentre in difesa è andato dritto su De Winter. Ancora in stallo inoltre la situazione legata a Lookman e l’Inter. Queste e tante altre le trattative di oggi lunedì 11 agosto.

Inter, per il centrocampo occhi su Frendrup

Oltre a Sancho, possibile alternativa a Lookman, l’Inter mette gli occhi anche su un centrocampista. Il nome principale può essere quello di Morten Frendrup del Genoa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie