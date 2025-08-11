Il difensore del Genoa sta per firmare il nuovo contratto e diventerà un rinforzo importante per Allegri: scopri chi sono stati gli ultimi 5 giocatori del Belgio a vestire la maglia rossonera

Una trattativa lampo, quella che porterà Koni De Winter al Milan. L’imminente uscita di Thiaw ha immediatamente portato i rossoneri a intervenire sul mercato, fornendo così a Massimiliano Allegri il sostituto perfetto e in tempo record. Il centrale del Genoa, accostato anche all’Inter nelle scorse settimane, ha immediatamente accettato la proposta, lasciando così i rossoblù dopo 2 anni.

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, i bianconeri non hanno mai realmente creduto in lui, cedendolo all’Empoli in prestito, prima del salto di qualità al Genoa. Un affare da 8 milioni, con i liguri che ne incasseranno tra i 20 e i 25. Una plusvalenza super e un grande passo nella carriera del classe 2002, pronto a guidare il reparto arretrato alternandosi con Tomori, Pavlovic e Gabbia.

Lo scorso anno, ha realizzato 3 gol in tutto il campionato, disputando 26 gare. Le sue prime 3 reti in Serie A, che gli sono valse l’attenzione dei top club. Con il ritorno di Ostigard, il Genoa lo ha fatto partire più a cuor leggero. Un rinforzo che sta per diventare ufficiale e sul quale abbiamo deciso di dedicare un focus, ripercorrendo i nomi degli ultimi 5 calciatori del Belgio che hanno giocato nel Milan.

Aster Vranckx: un prestito poco riuscito

Nell’estate del 2022, la dirigenza del Milan acquistò ben 3 calciatori provenienti dal Belgio. Essendo approdato a settembre di quell’anno, Vranckx è il primo di questa lista, perché risulta essere il giocatore belga che più recentemente ha firmato un contratto con i rossoneri. Un prestito di un anno a 1,33 dal Wolfsburg che si è rivelato un buco nell’acqua.

Furono appena 10 le presenze in quella stagione per il centrocampista, che riuscì a realizzare solamente 1 assist. Si rivelò un’operazione fallimentare per la squadra reduce dallo scudetto vinto nell’annata precedente. Nell’estate del 2023 il belga è tornato al Wolfsburg dove ancora oggi gioca. Nell’ultima stagione appena 15 presenze e un brutto infortunio alla coscia.

Charles De Ketelaere: l’avventura disastrosa al Milan

Sempre nel 2022, ma ad agosto, arrivò in rossonero un prospetto che aveva acceso i tifosi del Milan in tutto il mondo. Charles De Ketelaere doveva diventare il nuovo Kakà, il nome che avrebbe trascinato il club campione d’Italia in carica a un nuovo successo. Mai pronostico fu più sbagliato, perché il belga non riuscì a reggere neanche lontanamente la pressione di San Siro.

Non tutte le avventure sono vincenti e quella di CDK si è rivelata un vero e proprio disastro. Acquistato dal Brugge per 37,5 milioni di euro, ha disputato 40 partite e messo a segno 1 singolo assist. Un disastro per spesa e resa effettiva.

Nel 2023, il club lo prestò per poco più di 3 milioni all’Atalanta, per poi cederlo per circa 24 l’estate dopo. Con la Dea la rinascita: 100 presenze, 27 gol, 24 assist e un’Europa League vinta contro il Leverkusen. Tutta un’altra storia.

Divock Origi: un’esperienza fallita e ancora non conclusa

Ancora estate del 2022, ma mese di luglio. Fu Divock Origi il primo del terzetto di belgi a firmare per il Milan nell’estate post scudetto di 3 anni fa. Anche l’attaccante, proveniente a parametro zero dal Liverpool, si rivelò un affare fallito. Sono ben 36 le presenze con la squadra, con appena 2 gol e 1 assist realizzati.

Nell’estate del 2023 i rossoneri lo hanno prestato al Nottingham Forrest e dopo un anno il giocatore è tornato a Milano. L’estate scorsa è stato trasferito nel Milan Futuro in Serie C. Il suo stipendio da 4 milioni di euro netti all’anno, fino al 2026, grava ancora tantissimo sulle casse della società. A 30 anni compiuti, Origi è ancora in rosa e resta un problema da risolvere per Tare.

Alexis Saelemaekers: il nuovo ruolo con Allegri

Il nostro piccolo racconto, suddiviso in 5 nomi, si avvicina alla conclusione con Alexis Saelemaekers, tornato proprio quest’estate in rossonero dopo 2 anni di prestiti tra Bologna e Roma. Entrambe le esperienze sono state particolarmente positive per il classe ’99 che in rossoblù ha disputato 32 partite realizzando 4 gol e 3 assist e ottenendo l’accesso storico alla Champions League, mentre in giallorosso ha giocato 31 match segnando 7 reti e siglando 7 assist.

Il suo ritorno al Milan, fortemente voluto da Massimiliano Allegri, lo porterà ad avare una seconda chance dopo il suo arrivo nel 2020 e lo scudetto vinto nella stagione 2021/22. Sono 10 i gol e 14 gli assist in 141 presenze con i rossoneri, che lo rendono in assoluto il miglior belga nella storia recente del club. Il nuovo ruolo da esterno di centrocampo, anche più difensivo, dovrà ricucirsi sulla sua pelle, per riportare la squadra al vertice.

Alexandro Cavagnera: firma e mancato esordio col Milan

L’ultimo nome del nostro focus, è in assoluto quello più sconosciuto a molti tifosi, specie quelli neutrali. Va detto, il centrocampista non ha mai disputato un singolo minuto ufficiale con la maglia del Milan, ma è risultato sotto contratto, è belga e per tale ragione va inserito. Nell’estate del 2018 i rossoneri lo acquistano dall’Under 21 dello Standard Liegi, ma resterà in rosa solo 2 settimane.

Il tempo di trovare il proprio posto nel Lugano, dove giocherà per un anno, disputando 14 partite e segnando 3 gol. A luglio 2019 torna quindi al Milan, riesce a incontrare un idolo come Gonzalo Higuain, per poi lasciare nuovamente la squadra a settembre, venendo addirittura svincolato.

Il periodo Covid è duro e solamente nel luglio del 2020 torna a firmare un contratto da professionista l’URSL Visé, squadra con la quale giocherà per 3 anni, toccando le 26 presenze e segnando 2 gol. Nel 2023 passa al Wiltz 71, il club che gli darà maggiori soddisfazioni, con 64 presenze, 5 gol e 4 assist. A 26 anni, nella seconda lega del Lussemburgo, Cavagnera ha finalmente trovato la sua dimensione. Il Milan è un ricordo lontano, ma che meritava di essere citato.