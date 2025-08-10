Atalanta
Triangolo con Milan e Juve, game over Bayern: la risposta è già arrivata

Dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti che riguardano da vicino le mosse di mercato di alcune big italiane

Le strade della Juventus e del Milan vedono nei rispettivi reparti offensivi un autentico banco di prova. Dopo aver definito con il Newcastle l’operazione Thiaw, in attesa del rilancio definitivo del Nottingham Forest per Musah, i rossoneri stanno infatti tenendo vive diverse piste. A cominciare da quelle che portano a Parma e a Firenze per Leoni e Comuzzo, ma non solo.

Vincent Kompany dirige l'allenamento del Bayern
Triangolo con Milan e Juve, game over Bayern: la risposta è già arrivata

Una degli obiettivi cerchiati in rosso da Igli Tare riguarda infatti l’acquisto di quell’attaccante cercato ormai dall’inizio della sessione estiva di calciomercato. Pur non mollando la presa per Vlahovic, negli ultimi giorni il ‘Diavolo’ ha mosso passi concreti per Hojlund per il quale non sarebbe affatto impossibile trovare un’intesa con il Manchester United, disposto ad aprire al prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva nell’ordine dei 45-50 milioni.

L’attaccante danese, però, preferirebbe riscattare una stagione, la scorsa, che definire complicata sarebbe solo un eufemismo e non ha ancora aperto con convinzione all’ipotesi di ritornare in Serie A. Nel mentre, al Milan continuano ad essere accostati anche altri profili offensivi.

Calciomercato Juventus e Milan, il Bayern è stato avvisato: Jackson non ha perso altro tempo

A proposito del futuro di Nicolas Jackson, infatti, nelle ultime ore avevano ripreso quota le candidature dei rossoneri e della Juventus, almeno stando a quanto fatto trapelare da alcuni tabloid britannici. Tuttavia, alla luce delle esose richieste del Chelsea e della volontà del diretto interessato, ipotizzare che il classe 2001 lasci la Premier per accettare la proposta di una big di Serie A sembra un’operazione piuttosto inverosimile.

Nicolas Jackson piuttosto contrariato in una partita del Mondiale per Club
Calciomercato Juventus e Milan, il Bayern è stato avvisato: Jackson non ha perso altro tempo

A riferirlo è l’edizione online del Sun, che spiega come anche il Bayern Monaco abbia provato a muovere passi concreti per capire eventuali margini di manovra. Con l’intenzione di sostituire l’infortunato Musiala, i bavaresi avrebbero sondato in maniera esplorativa il terreno per capire se e in che modo poter far saltare il banco. Perentoria la presa di posizione di Jackson che preferirebbe restare in Premier League. Sfumata l’ipotesi United, con i Red Devils che hanno deciso di virare con Sesko, resterebbero allora in piedi le tentazioni chiamate Aston Villa e Newcastle. 

Suo grande estimatore, Unai Emery coglierebbe al balzo l’occasione per rimettere Jackson – accostato in Italia in tempi e in modi diversi a Milan, Napoli e Juve – al centro del suo progetto tecnico. Ad ogni modo, stando sempre a quanto riferito dal Sun, pur non avendo fretta di lasciare il Chelsea, l’ex attaccante del Villarreal non starebbe vivendo una situazione ‘ideale’: ecco perché, in caso di un’offerta che soddisfi tutte le parti in causa, il suo addio ai Blues prenderebbe quota. Come detto, però, la priorità del ragazzo sarebbe quella di continuare la sua esperienza in Premier League: staremo a vedere con quale maglia.

