Milan, non solo Vlahovic: altro bomber offerto ai rossoneri

Per Allegri, non soltanto il giocatore della Juventus nel mirino: la proposta che cambia il mercato milanista

E’ il giorno di Jashari al Milan, lo svizzero è il quarto acquisto dei rossoneri dopo Modric, Ricci ed Estupinan. Con l’arrivo del giocatore dal Bruges, a conclusione di una lunga trattativa, il Diavolo mette un altro tassello per un centrocampo che nelle previsioni dovrà esprimere una notevole qualità.

Buone notizie senza dubbio per Massimiliano Allegri, ma il mercato del Milan non si ferma di certo qui. Ci saranno altri innesti da inserire nella rosa, da qui alla fine del mercato. Una delle richieste prioritarie del tecnico livornese riguarda l’attacco. Per Vlahovic al Milan si gioca d’attesa, il giocatore non ha fretta di decidere il suo futuro anche se è tentato dai rossoneri. Lo stesso Diavolo sa di dover operare con pazienza, per trovare il giocatore che affiancherà nelle rotazioni Santiago Gimenez. Attenzione però a una possibile svolta dall’Inghilterra.

Milan, risalgono le quotazioni di Nicolas Jackson: l’attaccante del Chelsea è stato offerto

C’è un altro attaccante che entra di prepotenza nei radar ed è Nicolas Jackson. Quello del senegalese è un profilo accostato già più volte al Milan, ma adesso ci sarebbero elementi più concreti, per poter finalizzare l’eventuale approdo a Milanello.

Secondo quanto viene riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, infatti, Jackson sarebbe stato offerto al Milan, oltre che al Manchester United. Non solo: il Chelsea, che non intenderebbe puntare ulteriormente su di lui, avrebbe aperto a una formula favorevole per il trasferimento, con un prestito e successivo riscatto. La palla, a questo punto, passa alla dirigenza del Milan, che dovrà scegliere se approfittare di questa situazione e presentare una effettiva proposta ai ‘Blues’, oppure insistere su Vlahovic, per il quale, però, come detto i tempi saranno più lunghi.