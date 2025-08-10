Atalanta
DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di domenica 10 agosto

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso di oggi 10 agosto

In questo caldo weekend di calciomercato non mancano le trattative da portare avanti tra rumors, affari ipotetici ed ufficialità. Sul nostro sito vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Allegri
DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di domenica 10 agosto

Il Milan è in cerca di rinforzi sia in difesa che in attacco. Per la retroguardia sono due i principali candidati: Leoni e Comuzzo. In avanti il diavolo punta Hojlund, mentre la Juventus ha il mirino sul ritorno di Kolo Muani. Queste e tante altre le trattative di ogg.

Sassuolo, UFFICIALE: arriva Candé

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Venezia FC, le prestazioni sportive del calciatore Fali Candé (difensore, 1998)”.

Lookman vuole solo l'Inter

Come confermato dal ‘Corriere dello Sport’, Lookman al momento vuole solo l’Inter. L’Atalanta preferirebbe cederlo all’estero, ma non ha tra le mani offerte concrete. Il calciatore dal canto suo ha fatto la propria scelta e Marotta attende.

Milan tra Leoni e Comuzzo

Il Milan insiste su Leoni per la difesa ma per il post Thiaw piace anche Comuzzo.

Esposito-Cagliari ultimi dettagli: le cifre

Esposito-Cagliari, ultimi dettagli prima della firma: 4 milioni all’Inter e 40% sulla futura rivendita. Il calciatore ha sempre solo voluto i sardi.

