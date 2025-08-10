Juve, buone risposte contro il Dortmund: ecco chi prova a convincere Tudor

La Juventus è uscita con una vittoria dall’amichevole contro il Borussia Dortmund: oltre ai titolari, c’è anche chi sta continuando a provare a convincere Igor Tudor a essere confermato

L’allenatre della Juventus aveva presentato la sfida abbassando i toni, ricordando a tutti gli astanti che la sua squadra arrivava da settimane di duro lavoro e che le gambe sarebbero state pesanti. Tutto vero, ma questo non ha impedito ai bianconeri di vincere l’amichevole contro il Borussia Dortmund e di sfoderare una prestazione convincente.

Si sono intravisti i principi di gioco introdotti da Igor Tudor e su cui sta lavorando in vista della prossima stagione. La volontà del tecnico croato è quella di proporre una Juve diversa rispetto a quella dello scorso campionato, una squadra a trazione anteriore caratterizzata da una riaggressione feroce del possesso palla. L’amichevole contro i tedeschi è stata utile per conoscere ulteriormente i calciatori nuovi, con Jonathan David e Joao Mario che hanno fatto vedere ottime cose. Inoltre, c’è anche chi sta provando a convincere Tudor a trattenerlo.

Juventus, Rugani fa ancora bene: ora Tudor può pensare di trattenerlo

Daniele Rugani è tornato alla Juventus dopo il prestito all’Ajax, dove ha sfiorato il titolo di campione d’Olanda, e ora sta provando a convincere Igor Tudor a confermarlo. Contro il Borussia Dortmund è arrivata un’altra buona prestazione del difensore classe ’94.

Dopo quanto di buono fatto vedere al Mondiale per Club, in particolare contro il Real Madrid, nella sfida odierna Rugani ha annullato un attaccante del calibro di Guirassy. Sul centrale è vivo l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui il Sassuolo, ma questa estate si sta imponendo come vice Bremer e Tudor potrebbe chiedere di toglierlo dal mercato.

Una decisione che dovrà essere presa in primis dall’allenatore, prima ancora che da Comolli e dal resto della dirigenza, e che potrebbe essere forzata proprio dalle condizioni del brasiliano. Bremer è il calciatore più importante in rosa, ma dopo un infortunio come quello subito nella scorsa stagione dovrà essere gestito quest’anno e Rugani potrebbe essere la miglior soluzione possibile per farlo.

Dopo la partita di oggi, in zona mista, Tudor ha parlato anche del difensore: “È affidabile, esperto e sbaglia poco. Ci può dare una mano”. L’opera di convincimento di Rugani procede a vele spiegate.