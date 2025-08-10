Atalanta
Juve, buone risposte contro il Dortmund: ecco chi prova a convincere Tudor

Foto dell'autore

La Juventus è uscita con una vittoria dall’amichevole contro il Borussia Dortmund: oltre ai titolari, c’è anche chi sta continuando a provare a convincere Igor Tudor a essere confermato

L’allenatre della Juventus aveva presentato la sfida abbassando i toni, ricordando a tutti gli astanti che la sua squadra arrivava da settimane di duro lavoro e che le gambe sarebbero state pesanti. Tutto vero, ma questo non ha impedito ai bianconeri di vincere l’amichevole contro il Borussia Dortmund e di sfoderare una prestazione convincente.

Juve, buone risposte contro il Dortmund: ecco chi prova a convincere Tudor – Calciomercato.it (LaPresse)

Si sono intravisti i principi di gioco introdotti da Igor Tudor e su cui sta lavorando in vista della prossima stagione. La volontà del tecnico croato è quella di proporre una Juve diversa rispetto a quella dello scorso campionato, una squadra a trazione anteriore caratterizzata da una riaggressione feroce del possesso palla. L’amichevole contro i tedeschi è stata utile per conoscere ulteriormente i calciatori nuovi, con Jonathan David e Joao Mario che hanno fatto vedere ottime cose. Inoltre, c’è anche chi sta provando a convincere Tudor a trattenerlo.

Juventus, Rugani fa ancora bene: ora Tudor può pensare di trattenerlo

Daniele Rugani è tornato alla Juventus dopo il prestito all’Ajax, dove ha sfiorato il titolo di campione d’Olanda, e ora sta provando a convincere Igor Tudor a confermarlo. Contro il Borussia Dortmund è arrivata un’altra buona prestazione del difensore classe ’94.

Juventus, Rugani fa ancora bene: ora Tudor può pensare di trattenerlo – Calciomercato.it (LaPresse)

Dopo quanto di buono fatto vedere al Mondiale per Club, in particolare contro il Real Madrid, nella sfida odierna Rugani ha annullato un attaccante del calibro di Guirassy. Sul centrale è vivo l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui il Sassuolo, ma questa estate si sta imponendo come vice Bremer e Tudor potrebbe chiedere di toglierlo dal mercato.

Una decisione che dovrà essere presa in primis dall’allenatore, prima ancora che da Comolli e dal resto della dirigenza, e che potrebbe essere forzata proprio dalle condizioni del brasiliano. Bremer è il calciatore più importante in rosa, ma dopo un infortunio come quello subito nella scorsa stagione dovrà essere gestito quest’anno e Rugani potrebbe essere la miglior soluzione possibile per farlo.

Dopo la partita di oggi, in zona mista, Tudor ha parlato anche del difensore: “È affidabile, esperto e sbaglia poco. Ci può dare una mano”. L’opera di convincimento di Rugani procede a vele spiegate.

