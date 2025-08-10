Atalanta
Inter bloccata, per De Winter sprinta il Milan: la trattativa può avanzare velocemente | CM.IT

Foto dell'autore

Sprint dei rossoneri per il difensore del Genoa con i soldi ricavati dalla cessione di Thiaw: le ultimissime

Il Milan avanza per Koni De Winter. È lui il prescelto per prendere il posto di Thiaw, ceduto al Newcastle per oltre 40 milioni bonus inclusi. Come raccolto da Calciomercato.it, i discorsi con Genoa ed entourage sono in una fase iniziale ma la trattativa può avanzare velocemente proprio perché il club rossonero ha le risorse necessarie per andare subito a dama col club ligure.

De Winter fa partire l'azione dal basso
De Winter fa partire l'azione dal basso
Inter bloccata, per De Winter sprinta il Milan: la trattativa può avanzare velocemente | CM.IT

La valutazione è sui 25 milioni, molto meno di Leoni, altro profilo stimato dal Milan. Inoltre c’è il totale apprezzamento di Allegri, che ha conosciuto De Winter alla Juve, la quale ha diritto al 20% sulla futura rivendita. De Winter può consentire al tecnico livornese anche di passare alla difesa a tre, agendo come braccetto di destra.

Il belga è da tempo un obiettivo dell’Inter, ma come abbiamo sempre scritto il suo eventuale approdo in nerazzurro è legato alla cessione di uno tra Pavard e Bisseck. Nessuno dei due è fin qui partito, e così ora il Milan ha campo libero e può far saltare il banco in tempi relativamente brevi.

