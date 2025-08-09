Atalanta
Juventus, se lo ricomprano: era stato venduto per 42 milioni

Porte girevoli a Torino e non solo, è il mercato dei ritorni di fiamma improvvisi: cosa sta succedendo attorno ai bianconeri

Tourbillon di voci, rumours che si rincorrono, trattative reali e potenziali, è il gioco del calciomercato. Piuttosto intricato in questa fase soprattutto per quanto riguarda la Juventus, che tra entrate e uscite dovrà cercare di compiere ancora diverse mosse ma non riesce ad accelerare.

I bianconeri devono necessariamente cercare di piazzare alcuni giocatori, per poter procedere agli acquisti desiderati. Dietro le quinte, la società si muove e prova a predisporre il tutto, ma non è facile. Muro elevato sia per Hjulmand che per Andrey Santos, a livello di cifre, come raccontato da Calciomercato.it. Ed è tutto bloccato anche sul fronte Sancho, dove l’Inter potrebbe inserirsi a sorpresa. Intanto, però, attenzione a un clamoroso ritorno di fiamma che potrebbe dare il via a un finale di mercato scoppiettante.

Juventus, Douglas Luiz verso il ritorno all’Aston Villa

Una delle cessioni cruciali, per la Juventus, sarebbe quella di Douglas Luiz, è risaputo. Il brasiliano ha deluso nella scorsa stagione e non rientra nei piani, ma per ora non si è trovato un acquirente alle giuste condizioni, nonostante il suo profilo interessi a molti. Il ritorno all’Aston Villa potrebbe essere la chiave.

Infatti, stando a quanto riporta in Inghilterra ‘Football Insider’, il club di Birmingham, dopo averlo ceduto lo scorso anno, ci starebbe pensando seriamente. Unai Emery sembrerebbe convinto di poter riportare il brasiliano al suo livello precedente. Una mossa che per l’Aston Villa si renderebbe oltretutto importante, nel caso in cui avvenisse la cessione di McGinn al Newcastle. L’ennesimo intreccio di un mercato in cui l’effetto domino si è innescato solo a tratti, ma che nelle prossime settimane potrebbe riservare una serie di affari a catena.

