Juventus, missione tesoretto: quattro addii per 100 milioni

Foto dell'autore

Su ‘TiAmoCalciomercato’, analisi del mercato bianconero: il fronte delle partenze può portare a Torino molti soldi in cassa

Nei racconti del calciomercato, ciò che più infiamma la fantasia dei tifosi è, ovviamente, la possibilità di acquisti importanti. Ma come sappiamo, hanno una importanza almeno pari, se non maggiore, in alcuni momenti, le uscite. Il fronte delle cessioni è caldo, specialmente per la Juventus, che ha la necessità di sbloccare in questo modo il proprio mercato, prima di poter procedere a nuovi innesti.

Cessioni Juventus
Juventus, missione tesoretto: quattro addii per 100 milioni – Calciomercato.it

Come vi stiamo raccontando, è una Juventus che cerca in questo modo di uscire da una sorta di impasse. In entrata, il rischio è ad esempio che l’Inter possa inserirsi per Sancho, viste le difficoltà bianconere. Con in più trattative possibili che vengono bloccate da richieste elevate altrui. Hjulmand ma anche Andrey Santos sono obiettivi in salita. La Juventus, dunque, prova a racimolare il tesoretto necessario. Su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, il nostro approfondimento sul tema con Carlo Roscito e con Riccardo Meloni.

Juventus, cessioni nel più breve tempo possibile: da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, il piano

Da quattro addii, potrebbero arrivare circa 100 milioni di euro. Le situazioni che potrebbero sbloccarsi a breve sono quelle che riguardano Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Miretti e Savona.

Nico Gonzalez
Juventus, cessioni nel più breve tempo possibile: da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, il piano – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Tutte situazioni diverse tra di loro ma che la Juventus ha il dovere di risolvere, per poter ribaltare il fronte. Per Miretti e Savona, la Juventus conta di incassare, per ciascuno, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche se nel primo caso, la tifoseria, in caso di cessione al Napoli non sarebbe contenta. Con qualche rimpianto, comunque, la Juventus potrebbe cederli, capendo che non si tratti di giocatori destinati a essere protagonisti.

Per quanto concerne Douglas Luiz e Nico Gonzalez, lo scorso anno il loro arrivo aveva dato molto entusiasmo, ma hanno deluso. Per il brasiliano, la pista giusta può essere il Nottingham Forrest, visti gli ottimi rapporti tra i due club e con diversi protagonisti dietro le quinte. Per Nico Gonzalez, invece, una offerta dall’Arabia Saudita può accontentare tutti.

