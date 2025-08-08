Inter, UFFICIALE: lo svincolato firma coi nerazzurri

Affare a titolo gratuito, il centrocampista si unisce al gruppo: l’annuncio è arrivato da poco

L’Inter resta, naturalmente, molto attiva sul mercato, monitorando diverse situazioni. Anche se in questo momento il focus di tutti è su una vicenda in particolare. Come raccontato su Calciomercato.it, l’Inter può essere ottimista per l’affare Lookman, anche se sta valutando una eventuale alternativa. Per Sancho, i nerazzurri potrebbero scippare la Juventus. Tutti fronti su cui rimanere costantemente aggiornati e su cui, sul nostro sito, in questi giorni vi daremo ulteriori notizie.

Nel frattempo, il club nerazzurro mette a segno un affare a parametro zero. Anche se non per quanto concerne la prima squadra. Nella selezione Under 23, arriva Luca Fiordilino. Il calciatore classe 1996 entrerà a far parte della squadra giovanile nerazzurra come fuori quota. Dopo la conclusione del suo contratto con la Triestina, era svincolato. Per lui, in carriera, trascorsi anche in Serie A con la maglia del Venezia.