Inter, non solo Lookman: tesoretto per il prossimo colpo

Su ‘TiAmoCalciomercato’, le ultime notizie sulle mosse dei vice campioni d’Italia: dal giocatore dell’Atalanta a un altro rinforzo per Chivu

Riflettori di calciomercato ovviamente puntati sull’Inter, in questa fase. Con un tema estremamente caldo, quello del futuro di Lookman, giunto al muro contro muro con l’Atalanta. Su questo e su altri temi, vi stiamo tenendo costantemente aggiornati.

Dopo la rottura tra il nigeriano e il club orobico, si può ipotizzare che l’addio di Lookman ricalcherà quello di Koopmeiners, andando verso la fine di agosto. L’Atalanta detterà condizioni e tempi dell’affare, l’Inter non ha fretta ma per i vice campioni d’Italia ci sarà da compiere uno sforzo economico in più rispetto alla precedente offerta per Lookman.

Su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato, abbiamo parlato della vicenda Lookman ma anche delle altre mosse dell’Inter con il nostro direttore Eleonora Trotta e con Lorenzo Polimanti. Spiegando come il piano dell’Inter sia quello, dopo aver messo le mani sul nigeriano, di racimolare una cifra congrua per un altro colpo chiesto a gran voce da Chivu.

Inter, sprint finale per coprire la cifra per Leoni

Stiamo parlando di Giovanni Leoni, difensore del Parma che si è messo in luce negli ultimi mesi nonostante la giovanissima età a suon di prestazioni da urlo.

Il tecnico romeno stravede per lui e vorrebbe a tutti i costi averlo di nuovo alle sue dipendenze, dopo i mesi trascorsi insieme in gialloblù. Non facile però piegare le resistenze del club emiliano, che chiede circa 40 milioni di euro per lasciarlo andare. L’Inter deve così cercare di costruirsi un tesoretto, per poter investire la cifra richiesta. In alternativa, De Winter è un altro obiettivo, ma complicato dalla numerosissima concorrenza, specie per quanto concerne club esteri.

Si parte dalla possibile cessione di Sebastiano Esposito al Cagliari. I nerazzurri possono provare a guadagnare qualcosa anche dall’eventuale addio di Asllani, è una ipotesi la partenza di Pavard, ma il giocatore da cui si potrebbe monetizzare molto è ovviamente Bisseck, che sta ricevendo diverse proposte, con offerte di un certo rilievo per l’Inter stessa. Per ora, pervenuta una proposta da circa 30 milioni di euro, ma la valutazione si aggira intorno ai 40 milioni. Questo oltre le cifre già incassate dagli affari Buchanan, Aleksandar e Filip Stankovic, Agoumè, Satriano e Vagiannidis.

Non è finita qui. C’è la posizione di Taremi da valutare e non si può ancora definire chiusa la vicenda Calhanoglu. I rapporti sono stati ricuciti parzialmente, ma dopo Ferragosto il Fenerbahce e il Galatasaray potrebbero rifarsi sotto.