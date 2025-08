Mollato dalla Juventus: il Milan è disposto a pagarlo 30 milioni

I bianconeri lasciano, mentre i rossoneri sono pronti all’assalto: già stabilita la cifra da mettere sul piatto per il cartellino

Siamo ormai entrati nell’ultimo mese di mercato e ora è tempo che alcune trattative entrino nel vivo. Il tempo per allestire le squadre continua a diminuire e i club devono tentare di accelerare.

E un’accelerata deve sicuramente darla il Milan, che sta lavorando su più fronti per regalare a Massimiliano Allegri gli innesti giusti. Il nome più chiacchierato resta quello di Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Bruges che è il grande obiettivo rossonero. Ma ci sarà anche un colpo in difesa, sulla corsia a destra e uno in attacco, con il nome di Kalimuendo per cui Tare ha avuto colloqui preliminari, spuntato tra quello di Vlahovic e Nunez.

Attenzione però anche al reparto difensivo, come detto. Perché a destra ora è spuntato forte il nome di Zachary Athekame dello Young Boys, viste le difficoltà nell’arrivare a Doue. Attenzione però, perché il giovane svizzero potrebbe non essere l’unico innesto per il reparto arretrato. Il Milan infatti non chiude le porte ad alcuna cessione e per quanto riguarda la difesa Malick Thiaw resta uno dei possibili partenti.

Milan, spunta Araujo: sfida al Manchester United

Il tedesco piaceva al Como e ora potrebbe essere inserito in un possibile scambio per arrivare a Vlahovic. E nel frattempo dalla Spagna sottolineano come il Milan avrebbe già individuato un possibile innesto per la difesa, Roland Araujo.

Il calciatore non è una prima scelta per il Barcellona e secondo quanto riferisce ‘El Nacional’ sia il Milan che il Manchester United sarebbero disposti a spendere 30 milioni di euro per assicurarsi il cartellino dell’uruguayano. Un suo innesto porterebbe certamente esperienza in casa rossonera e anche una possibile variante dal punto di vista tattico. Araujo è sì un centrale, ma, soprattutto in nazionale, è stato schierato spesso terzino destro e un suo impiego in quel ruolo potrebbe permettere ad Allegri di giocare con una difesa a 4 “mascherata”, con Araujo che giocherebbe più basso ed Estupinan più alto, trasformandosi in una difesa a 3.

Il nome di Araujo non è nuovo in ottica Serie A: l’uruguayano è stato spesso accostato alla Juventus, ma come vi avevamo raccontato tempo fa non ci sono stati segnali di ritorno di fiamma dei bianconeri. Il calciatore resta dunque in uscita: per il Barcellona non è una prima scelta e un’offerta importante potrebbe far dire sì ai catalani. Anche il tecnico Flick non chiude le porte ad una cessione e lo stesso giocatore vorrebbe disputare una stagione da protagonista e non da seconda scelta, anche alla luce del Mondiale 2026.