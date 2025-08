Heung-min Son in Serie A, il Tottenham dà il via libera

L’attaccante via dall’Inghilterra, c’è una possibilità di vederlo nel nostro campionato: cosa sta succedendo

E’ un calciomercato che va avanti, complessivamente, a strappi, tra momenti di attività frenetica e altri di apparente stallo. Tra grandi acquisti e grandi addii. All’estero, fa molto rumore quello annunciato da Heung-min Son al Tottenham.

Il sudcoreano per dieci anni è stato una colonna del club londinese, che ha condotto allo storico trionfo in Europa League qualche mese fa. Ma adesso ha manifestato la volontà di andare via, concludendo un ciclo e andando alla ricerca di nuovi stimoli. Sull’attaccante c’è l’interessamento della MLS, nello specifico del Los Angeles FC, ma attenzione a una ipotesi sorprendente. Infatti, c’è un team di Serie A che si starebbe facendo avanti e starebbe provando a far saltare il banco.

Calciomercato, il Milan piomba su Son: i dettagli, Allegri può sognare

Il tentativo sarebbe intenzionato a farlo il Milan, che vuole un salto di qualità nel proprio mercato e nella propria rosa e avrebbe fiutato l’occasione, visto che il club londinese non si opporrà alla sua partenza.

Come raccontato su Calciomercato.it, il Diavolo è impegnato su tanti fronti. Per l’attacco del Milan concreta la candidatura di Kalimuendo, in alternativa a Vlahovic, mentre Nunez appare in salita, con la Saudi League sullo sfondo. E poi, per l’appunto, Heung-min Son, una suggestione o forse qualcosa di più.

Sul coreano, riferisce il giornalista Alfonso Sciascia di ‘Top Calcio 24’ che il Milan starebbe tentando un inserimento, per anticipare gli americani. E’ una operazione che naturalmente non si annuncia facile, specialmente per i costi legati all’ingaggio dell’attaccante, ma il Diavolo, in ogni caso, starebbe monitorando la situazione e preparando un affondo. Il contratto con il Tottenham scade nel 2026, ma in Inghilterra si vocifera che gli Spurs potrebbero farlo anche partire gratis.