La difesa non convince, la Juventus corre ai ripari: la formula è inevitabile

Il reparto arretrato potrebbe finire nuovamente sotto la lente di ingrandimento di Comolli: ecco tutti gli sviluppi

Con ancora nelle gambe gli importanti carichi di lavoro impressi da Tudor dall’inizio della preparazione, la Juventus è volata in Germania per la seconda parte del suo ritiro estivo dopo aver disputato l’amichevole contro la Reggiana, terminata sul risultato di 2-2. Diverse le indicazioni che Igor Tudor ha potuto trarre dalla prima vera sgambata, a cominciare dal buon impatto di Jonathan David e dall’ottimo stato di forma di Francisco Conceiçao, ma non solo.

Protagonista di una partita ordinata e senza sbavature, Gleison Bremer è ritornato a fare la voce grossa in un reparto che comunque continua ad evidenziare numerose sbavature. Grossolani errori in fase di impostazioni e marcature non proprio impeccabili sui calci piazzati – problemi palesati in lungo e in largo già nella scorsa stagione – hanno permesso alla Reggiana di strappare un prezioso pareggio al cospetto della ‘Vecchia Signora’.

Risultato che, come prevedibile, ha fatto storcere il naso a non pochi tifosi bianconeri che – al netto della fase iniziale della preparazione – si sarebbero aspettati un altro tipo di approccio. Tudor si è detto comunque soddisfatto dell’atteggiamento della squadra e dello spirito di abnegazione. La sensazione, però, è che manchi ancora qualche tassello alla squadra per fare il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Juventus, occasione last minute per la difesa: lo scenario

A tal proposito, una mano potrebbe arrivare dal mercato. Benché le attenzioni di Comolli siano al momento rivolte verso altri reparti (corsie esterne, centrocampo e attacco su tutti), non è affatto da escludere un tentativo last minute per puntellare la difesa. Alla luce delle prestazioni tutt’altro che confortanti di Kelly, con Cabal che ne avrà ancora delle settimane per ritornare al top della forma, un innesto importante potrebbe cambiare le carte in tavola.

A tal proposito, non è affatto da escludere un ritorno di fiamma della ‘Vecchia Signora’ per Renato Veiga. Ai margini del progetto tecnico del Chelsea, il difensore lusitano sembrava essere ad un passo dal vestire la maglia dell’Atletico Madrid che, pur non abbandonando la pista, ha preferito virare con decisione prima su Hancko. E così, nel caso in cui nelle prossime settimane non dovessero arrivare proposte concrete per Veiga, la Juve – almeno in linea ipotetica – potrebbe ritornare a bussare alla porta dei Blues per capire la fattibilità dell’operazione.

Ma con quale formula? Sebbene i londinesi stiano spingendo per una cessione a titolo definitivo del suo difensore, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe nuovamente mettere sul piatto un prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto. Una formula non impattante a bilancio, insomma, e che garantirebbe interessanti margini di manovra nei prossimi mesi. Del resto il lusitano è stato elogiato in tempi e in modi diversi da Tudor: valutazioni di bilancio, però, hanno suggerito alla Juventus di non affondare il colpo. Almeno per il momento…