Doppio colpo Inter: dopo Lookman arriva lui

L’Inter non si vuole fermare al colpo Lookman dall’Atalanta: scelta già fatta. Tutti gli aggiornamenti di mercato

Sono le ore di Ademola Lookman in casa Inter. Come annunciato da Marotta, questa sarà la settimana decisiva per il possibile arrivo dell’attaccante dell’Atalanta.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, l’Atalanta continua a fare muro per l’attaccante nigeriano e la proposta da 45 milioni di euro – bonus compresi – non è bastata ai nerazzurri per strappare il sì della Dea. Lookman è una precisa richiesta di Chivu per dare una nuova impronta alla sua Inter, con il presidente Marotta che sta facendo leva sull’accordo di massima già raggiunto nelle scorse settimane con il nigeriano.

Servirà quindi un ultimo sforzo in casa nerazzurra, considerando anche la volontà di Lookman di cambiare maglia e compiere il grande salto in una big del calcio europeo. L’Atalanta, dal canto suo, per il momento continua a chiedere 50 milioni per il suo gioiello: le prossime ore saranno da dentro o fuori sul futuro del Pallone d’Oro africano. Ma non solo Lookman.

Calciomercato Inter, nuovo colpo dopo Lookman: scelta già fatta

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale profilo servirebbe a Chivu dopo l’eventuale arrivo di Lookman dall’Atalanta.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! L’#Inter sempre in pressing per #Lookman, ma che guarda anche ad altri tasselli per completare la rosa: quale profilo servirebbe sul mercato a #Chivu dopo il nigeriano? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 31, 2025

Stravince il sondaggio Giovanni Leoni, il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare la difesa. Il gioiello del Parma è stato votato dal 61% dei partecipanti. Per il 17,1% dei votanti, invece, il mercato dei nerazzurri si dovrebbero chiudere dopo il colpo Lookman. Infine, non scaldano i nomi di De Winter (12,2%) e Frendrup (9,8%) dal Genoa.