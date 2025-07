Isak ribalta Juve e Milan: clausola pagata e nuovo bomber

Clausola rescissoria pagata e nuovo bomber: Isak ribalta Juventus e Milan. L’indiscrezione di mercato e tutti gli aggiornamenti

Non solo l’affare Lookman-Inter. Anche Juventus e Milan, le altre due big del calcio italiano, stanno infiammando la sessione estiva di calciomercato in vista della nuova stagione. L’obiettivo è quello di tornare al più presto al vertice, insieme ai nerazzurri ed al Napoli di Antonio Conte campione d’Italia in carica.

Il mercato di Milan e Juve, inoltre, si intreccia intorno al nome di Dusan Vlahovic. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il centravanti serbo è una richiesta diretta di Massimiliano Allegri ed Igli Tare vorrebbe riuscire ad accontentarlo. Il nuovo direttore sportivo dei rossoneri è consapevole che il tempo è il suo principale alleato e più ci si avvicinerà alla chiusura del mercato, meno forza negoziale avrà la Juventus. Il club bianconero al momento chiede circa 20 milioni di euro per la sua cessione.

Per quanto riguarda lo stipendio, invece, il Milan non vuole andare oltre ad un ingaggio da 6 milioni netti più bonus, mentre per il cartellino l’obiettivo è quello di forzare la mano con la Juventus. Ai bianconeri, quindi, potrebbe essere richiesto una sorta di incentivo all’esodo da corrispondere nei confronti di Vlahovic per colmare la differenza tra l’ingaggio che percepirebbe a Milano e quello che gli spetterebbe restando in bianconero (12 milioni nel 2025/26). Ma non solo Vlahovic. Da Isak a Sesko, nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda gli altri bomber accostati alle due big.

Calciomercato, da Isak a Sesko: cambia tutto per Juve e Milan

Secondo quanto riportato da ‘TBR Football’, Benjamin Sesko sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di Eddie Howe per sostituire Alexander Isak in caso di addio al Newcastle.

Il gioiello dei ‘Magpies’, dopo l’Arabia Saudita, è ora tentato dal Liverpool di Slot. L’obiettivo del Newcastle è quello di fare di tutto per trattenere lo svedese, ma in caso di offerta irrinunciabile il primo nome sulla lista è diventato quello di Sesko. In ogni caso, entrambi i bomber si allontanano dalla Serie A e da Milan e Juventus. Per costi e concorrenza, sia Isak che Sesko sembrano ormai fuori dalla portata delle due big italiane.