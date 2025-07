“L’Atalanta ha deciso”: l’annuncio in diretta gela l’Inter | ESCLUSIVO

Le ultime notizie relative al futuro dell’attaccante nigeriano che tanto piace a Beppe Marotta e Piero Ausilio

Ademola Lookman ormai da giorni è diventato il sogno di calciomercato dell’Inter e i suoi tifosi. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando a convincere l’Atalanta a cedere il giocatore, che ha già detto sì ai nerazzurri.

La trattativa, però, non è certo facile, con i bergamaschi che negli anni hanno dimostrato di non fare sconti. Ne sa qualcosa la Juventus, che lo scorso anno ha pagato fino all’ultimo centesimo Koopmeiners: “E’ stato un peccato come si sono salutati visto il suo percorso – afferma Luca Bassi, esperto di Atalanta ai microfoni di Ti Amo Calciomercato, trasmissione YouTube di Calciomercato.it -. Lookman può diventare un caso simile? Io credo di no perché non è piaciuto a nessuno quello che è successo”.

“Ciò non significa che l’Atalanta farà degli sconti all’Inter – precisa il collega -.I nerazzurri dovranno avvicinarsi ai 50 milioni senza troppi bonus, senza prestiti. La trattativa vive una fase di stallo, l’Atalanta aspetta il rilancio dell’Inter. I bergamaschi non hanno esigenze di vendere e possono tranquillamente rifiutare anche una proposta da 47 milioni più 2, se ne vogliono 50 milioni”.

Con Luca Bassi si continua a parlare di Lookman. I dubbi di alcuni tifosi sono legati al fatto che spesso i giocatori dell’Atalanta falliscono altrove: “Il nigeriano ha le potenzialità per imporsi in una big – prosegue il giornalista -. Quando era arrivato era quasi uno sconosciuto, ma ha subito dimostrato di avere margine di crescita che poi ha messo in mostra negli altri due anni. C’è anche la sua firma nella vittoria dell’Europa League. Non vedo perché non debba fare la differenza all’Inter. Come Koopmeiners? Io dico che quello visto lo scorso anno non è il vero Koopmeiners, che ha pagato tanto il caos che c’è stato alla Juve”.

In caso di arrivo di Lookman, Chivu dovrà rivedere il suo attacco: “Io non sono un fan di Lautaro, non lo metto tra i primi cinque al mondo, ma è vero che tutti gli attaccanti che hanno giocato al suo fianco hanno avuto un rendimento super. Penso che anche a Lookman potrebbe far benissimo. Se pensi al tridente bisogna sapere che il nigeriano non fa una grande fase difensiva”.

Atalanta, Bassi: “Chiesa non dà garanzie”

Con Luca Bassi si affronta poi il tema Atalanta senza Gian Piero Gasperini: “A Bergamo quello che è successo negli ultimi nove anni, ha dato un credito molto importante alla società, che adesso si sta giocando”.

“La scelta di Juric non scalda il tifo nerazzurro – prosegue il collega -. Viene da un anno pessimo, con record negativi. Buona parte del pubblico crede però nella società e sente di dovergli dare questo credito, anche se non c’è più Gasperini. Juric è davvero una scommessa, ma io resto fiducioso visto che la società ha dimostrato di saperci fare”.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece: “Penso che l’Atalanta ne farà due in avanti. Scamacca non può darti garanzie al 100%. Prenderà un centravanti, poi Chiesa è una suggestione. Vedremo se diventerà concreto, ma anche lui non ti dà garanzie. Non puoi fare troppe scommesse”