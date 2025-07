Blitz a Torino: c’è l’incontro con la Juve per chiudere l’affare

Pronto il blitz a Torino per tentare di chiudere l’affare con la Juventus: arrivano importanti indiscrezioni di calciomercato in casa bianconera

Prosegue senza sosta il calciomercato estivo della Juventus di Igor Tudor. La squadra bianconera ha iniziato il raduno alla Continassa con tante situazioni ancora da risolvere sul mercato, sia in entrata che in uscita, e diversi esuberi ancora da piazzare nel mese di agosto.

Nel primo giorno di ritiro, inoltre, è subito scoppiato il caso Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano non si è presentato alla Continassa per rispondere alla convocazione di Tudor: un’assenza ingiustificata che – come raccontato da Calciomercato.it – porterà ad un provvedimento disciplinare nei confronti dell’ex Aston Villa.

Douglas Luiz è stato l’unico a non presentarsi al centro sportivo bianconero: la società è ora pronta a sanzionare il giocatore con una multa, con la possibilità che finisca ai margini una volta tornato a Torino. Il centrocampista è sul mercato e sempre più in uscita dai bianconeri. Nelle ultime ore è spuntata una nuova possibile destinazione per il calciatore.

Calciomercato Juventus, blitz a Torino per Douglas Luiz

Secondo quanto riportato da ‘Fanatik’, il Fenerbahce sarebbe sulle tracce di Douglas Luiz e punterebbe al prestito con diritto di riscatto per l’arrivo immediato del brasiliano alla corte di Josè Mourinho.

Stando al portale turco, nella prossima settimana un dirigente del club sarà a Torino per incontrare Damien Comolli e la dirigenza bianconera per parlare del centrocampista. Douglas Luiz sarebbe una precisa richiesta di Josè Mourinho, che potrebbe anche avere un colloquio diretto con il brasiliano per mostrargli il progetto della società e spiegargli il suo possibile ruolo nel Fenerbahce. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Fenerbahce.