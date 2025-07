Sancho alla Juve, il messaggio da Manchester cambia le carte in tavola

Bianconeri sempre interessati al calciatore inglese: dall’Inghilterra le parole di Ruben Amorim rappresentano una svolta

Un mercato in vero fermento in casa Juventus tra entrate ed uscite. Il club bianconero resta coinvolto in tantissime voci di mercato. Dalle uscite con Vlahovic che fa discutere, fino a Douglas Luiz che con la decisione di non presentarsi ha lanciato un segnale chiaro.

In entrata invece su tutti c’è il nome di Jadon Sancho. L’inglese può essere una grande opportunità per i bianconeri. Il giocatore resta in uscita dal Manchester United, ma il club inglese non è intenzionato a voler fare regali. Lo ha sottolineato il tecnico Ruben Amorim, che ha parlato proprio dei giocatori in esubero, tra cui Sancho, che tanto piace ai bianconeri.

Juve, Amorim lancia l’allarme Sancho: “C’è una cifra”

Gli agenti del giocatore sono stati a Torino e il suo arrivo sembrava essere sempre più vicino. Resta il fatto che Sancho, insieme a Kolo Muani sia uno dei nomi per cui la Juve è in maggiore pressing.

Amorim però ha voluto smorzare l’entusiasmo e parlare chiaro. “Ci sono diverse ragioni per cui i giocatori non sono stati convocati. Alcuni devono trovare un nuovo posto per avere più spazio in squadra e altri mostrano chiaramente di volere una nuova sfida e vogliono nuove squadre” ha affermato il tecnico in riferimento ai quattro calciatori non convocati per la tournee negli Stati Uniti. Oltre a Sancho sono rimasti in Inghilterra il terzino olandese Malacia, il brasiliano Antony e l’argentino Garnacho.

“Stiamo solo dando a questi giocatori il tempo di pensare e decidere. Se arriveremo ad un punto in cui dovranno unirsi alla squadra, lo faranno perché sono nostri giocatori – afferma l’allenatore portoghese – So per certo che la dirigenza ha una cifra in testa per questi giocatori. Se questa cifra non sarà raggiunta allora verranno aggiunti alla rosa. Perché sono giocatori del Manchester United. Capisco che i club aspettino l’ultimo minuto, ma possono avere una sorpresa. Sono pronto a riaccogliere i giocatori, c’è una Coppa del Mondo da giocare a fine anno e ci sarà più competizione”.