Vlahovic-Milan: cosa c’è di vero e due cessioni in arrivo per la Juventus

Le ultime sul mercato bianconero non hanno come protagonista solo il bomber serbo

Argomento caldo, anzi caldissimo quello affrontato nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube.

Dusan Vlahovic, un caso irrisolto dalla Juve. I bianconeri vogliono disfarsene per non pagare i 12 milioni netti di ingaggio, quasi 24 lordi, che prenderebbe il serbo in caso di permanenza a Torino.

Per Vlahovic ha perso quota la pista Inter, mentre è tornata rovente quella rappresentata dal Milan dove ritroverebbe Massimiliano Allegri.

Il Milan resta in agguato per Vlahovic, è il titolo dell’approfondimento di Calciomercato.it curato dal nostro Riccardo Meloni.

A TI AMO CALCIOMERCATO Meloni ha spiegato i motivi che mantengono in corsa il Milan per il futuro immediato del bomber serbo.

Uno di questi è proprio Max Allegri, il quale può forzare la mano per tornare a lavorare con il classe 2000 di Belgrado. Il tecnico livornese non si fida del solo Gimenez come prima punta. Diciamola tutta, il messicano non lo fa impazzire, mentre ha stima per l’ex Fiorentina.

Ma come può andare in porto l’operazione? Post risoluzione del contratto con la Juventus, una cosa mica da niente considerate le cifre in ballo.

Vlahovic-Milan dopo la risoluzione con la Juve. Mbangula-Weah per Sancho

Come scritto da Riccardo nell’articolo del 19 luglio, Igli Tare “non vuole andare oltre a un ingaggio da 6 milioni netti più bonus, mentre per il cartellino l’obiettivo è quello di forzare la mano con la Juventus.

Ai bianconeri potrebbe essere richiesto una sorta di incentivo all’esodo da corrispondere nei confronti di Vlahovic per colmare la differenza tra l’ingaggio che percepirebbe a Milano e quello che gli spetterebbe restando a Torino”.

Vlahovic vorrebbe restare in Serie A e il Milan è una destinazione più che gradita. Anche perché al momento non ha grande mercato all’estero, ovvero in Premier League. L’unica concreta offerta gli sarebbe arrivata dal Fenerbahce di Mourinho.

In attesa di liberarsi di Vlahovic, la Juventus sta per cedere Mbangula e Weah jr. Il primo al Wolfsburg, il secondo al Marsiglia di De Zerbi.

La doppia operazione può sbloccare il mercato in entrata, o meglio dire l’arrivo di Sancho.