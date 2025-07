Nuovo affare con Jorge Mendes: lo porta gratis alla Juve

La Juventus nelle scorse ore ha ufficializzato la permanenza in bianconero di Conceicao: potrebbero esserci nuove operazioni con il potente agente portoghese

La Juventus ha ufficializzato ieri il ritorno in punta stabile di Francisco Conceicao, in attesa di ritrovarsi alla Continassa domani per il ritorno pre campionato.

Il figlio d’arte resta quindi in bianconero per una cifra complessiva di 32 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi), dopo l’accordo maturato con il Porto. La conferma di Conceicao era un’espressa richiesta di Igor Tudor, che adesso si aspetta altri rinforzi da parte della dirigenza.

Per il momento l’unico volto nuovo sarà Jonathan David, con le operazioni in entrata frenate finora dalle mancate cessioni. Qualcosa però si muove però in uscita, con Weah e Alberto Costa pronti a fare le valigie dopo l’intesa con il Werder Brema per l’addio di Mbangula.

Calciomercato Juventus, nei radar c’è lo svincolato Semedo

Il Marsiglia rimane in pressing e cerca l’accordo definitivo con la Juve sulla formula dell’affare per Weah, mentre su Alberto Costa è forte nelle ultime ore l’interesse del Porto.

Asse caldo con i ‘Dragoes’ dopo l’operazione per la permanenza di Conceicao sotto la Mole, con il sodalizio lusitano che mette sul piatto Joao Mario più conguaglio per il classe 2003 ex Vitoria Guimaraes. La trattativa procede spedita e a stretto giro di posta le due società potrebbero finalizzare l’affare. Tudor però ha bisogno di un altro innesto sulla corsia esterna e sul taccuino della dirigenza bianconera figura anche l’ex Udinese Molina, in uscita dall’Atletico Madrid che sulla fascia destra ha chiuso il colpo Pubill.

Occhio però anche alle piste alternative: come riporta ‘Repubblica’ la Juventus starebbe valutando anche l’opzione Semedo, come Conceicao assistito da potente Jorge Mendes. Il 31enne laterale portoghese è al momento svincolato dopo la fine del contratto con il Wolverhampton e quindi arriverebbe a parametro zero alla Continassa.