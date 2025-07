Superato anche Kolo Muani: ecco il nuovo bomber della Juventus

Nome a sorpresa per l’attacco della Juventus, la scelta non è ricaduta su Kolo Muani. Cosa sta succedendo

La nuova dirigenza della Juventus accelera. Dopo il colpo Jonathan David, sta per sbloccarsi anche il mercato in uscita del club bianconero: Mbangula è diretto al Werder Brema e sono ore decisive anche per il trasferimento di Weah all’Olympique Marsiglia.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, parallelamente la Juve è sempre al lavoro per la permanenza di Randal Kolo Muani: proseguono i contatti con il Paris Saint-Germain, che pretende però l’obbligo di riscatto nel nuovo accordo con la Juventus. Il Dg Comolli invece non vuole andare oltre il diritto di riscatto – considerato l’ingaggio importante del francese – fissato nell’estate 2026, alzando magari il prestito oneroso intorno ai 10 milioni di euro.

Kolo Muani, dal canto suo, spinge per la permanenza a Torino, ma nel frattempo è tornato nel mirino del Chelsea e di altri club della Premier League. La dirigenza della Juventus, per cautelarsi in caso di fumata nera, è così costretta a guardarsi intorno.

Calciomercato Juve, superato anche Kolo Muani: i tifosi votano Sesko

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti su quale attaccante dovrebbe puntare la dirigenza della Juventus dopo l’arrivo di Jonathan David.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! La #Juventus è sempre alla ricerca di un altro centravanti dopo l’arrivo di Jonathan #David: su quale profilo dovrebbe puntare la dirigenza bianconera? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 21, 2025

Il ritorno di Kolo Muani arriva al 36,9%, ma non è l’opzione preferita dei votanti. Per il 41,7% degli utenti, infatti, il club bianconero dovrebbe puntare su Sesko del Lipsia. Infine, non scaldano particolarmente le piste Hojlund (11,9%) ed infine Nunez del Liverpool (9,5%). La priorità dei bianconeri, in ogni caso, rimane Kolo Muani.