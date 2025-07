Scossone sul mercato tra Juve e Inter: ‘colpa’ di Lookman

Polemica a distanza tra nerazzurri e bianconeri. Coinvolto anche Lookman, attuale obiettivo del club meneghino

La rivalità tra Inter e Juventus è radicata nel tempo e sempre ricca di nuovi capitoli. La polemica è dietro l’angolo, e stavolta è legata a due trattative di calciomercato sviluppate a distanza di un anno l’una dall’altra.

In entrambe è coinvolta l‘Atalanta, che la scorsa estate alzò un muro piuttosto alto da scalare per i bianconeri per arrivare al cartellino di Teun Koopmeiners. L’olandese alla fine è approdato proprio a Torino per una cifra molto importante, mai realmente corrisposta in termini di rendimento in campo.

Allo stesso modo ora è l’Inter a trattare con l’Atalanta per una stella. Il mirino è su Ademola Lookman, scelto da Marotta e soci per regalare a Chivu un top player in attacco. Al netto della trattativa col calciatore sull’ingaggio, c’è da convincere la società bergamasca che ha già rifiutato una proposta da 40 milioni.

L’Inter per ora non può spingersi oltre una determinata soglia e difficilmente arriverà ai 50 milioni di euro richiesti da Bergamo per il cartellino del nigeriano. La stessa Atalanta ha provato a inserire nelle discussioni Pio Esposito come evidenziato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, incassando però la chiusura.

Calciomercato, da Koopmeiners a Lookman: i tifosi alzano un polverone sui social

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ aveva inoltre sottolineato come Lookman, se dovesse continuare a sbattere sul muro del club, possa andare allo strappo.

Una situazione che sui social ha fatto subito scattare il paragone con l’affare Koopmeiners di un anno fa:

A distanza di un anno, che differenza mediatica tra Koopmeiners e Lookman, e che differenza di attitudine da parte dell’Atalanta.

Chissà perché, forse le squadre coinvolte? Intanto, Comolli dimostra di non saper fare l’uomo mercato. Non critico, non è il suo ruolo. Sancho👋? — Umberto ⚪️⚫️ (@UmbertoF97) July 22, 2025

#Koopmeiners che forza per andare alla #Juve: un delinquente, Atalanta vittima.

(Passa 1 anno.)#Lookman che forza per andare all’#Inter: un santo martire prigioniero, Atalanta aguzzina che non accetta il prezzo imposto da Marotta. La stampa sportiva italiana.💩 — il Carmelitano (@scalzomercato) July 22, 2025

E’ bello vedere come #Lookman venga trattato da eroe quando esattamente un anno fa #Koopmeiners, per la stessa identica situazione, veniva bersagliato e insultato da tutti.

Come siete coerenti.

🤡#Atalanta#Inter#Juventus — Alessandro B. (@AleBush87) July 22, 2025

Marotta con #Lookman sta facendo quello che un dirigente sportivo di livello deve fare

Trovo l’accordo con il giocatore

Poi costringo l’altra società ad abbassare il prezzo

Visto che #koopmeiners mandava addirittura certificati,

all’Atalanta non avrei offerto più di 35 milioni — Davide Leoci (@leocidavide) July 22, 2025

Lo state criticando come koopmeiners l’anno scorso? O anche qui 2 pesi e 2 misure — max (@MuvitiMax) July 22, 2025

Paragoni su paragoni su due vicende a distanza di un anno l’una dall’altra che hanno scatenato l’ira di alcuni tifosi. Il dualismo tra Juventus e Inter passa quindi anche dal mercato e i tifosi su X non si sono risparmiato mandando frecciatine proprio sulle vicende legate a Koopmeiners e Lookman.