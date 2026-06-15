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Affondo per Liberali, il Bologna sul giovane gioiello del Catanzaro

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Il Bologna sta per dare vita a un nuovo progetto tecnico in vista della prossima stagione con i rossoblu che sono alla ricerca di calciatori giovani che possano crescere in rossoblu.

Liberali nel mirino del Como
Mattia Liberali, ex Milan (Ansa) – Calciomercato.it

L’arrivo di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna cambierà radicalmente anche la rosa dei rossoblu che, senza qualificazione alle prossime competizioni europee, è alla ricerca di giovani dal costo contenuto, andando a sfoltire la rosa a disposizione del nuovo tecnico.

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Bologna sarebbe sulle tracce di Mattia Liberali, giovane talento del Catanzaro, passato la scorsa estate a costo zero in Calabria dal Milan. Un giocatore che potrebbe liberarsi per una somma attorno ai 6 milioni di euro con i rossoblu decisi a fare un tentativo per ringiovanire la rosa e abbassare i costi degli ingaggi.

La mancata qualificazione alle prossime coppe impone al Milan di guardare al mercato dei più giovani con altri profili, come quelli di Comotto e Romano che fanno parte della lista di Sartori e Di Vaio.

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