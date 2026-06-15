Il Bologna sta per dare vita a un nuovo progetto tecnico in vista della prossima stagione con i rossoblu che sono alla ricerca di calciatori giovani che possano crescere in rossoblu.
L’arrivo di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna cambierà radicalmente anche la rosa dei rossoblu che, senza qualificazione alle prossime competizioni europee, è alla ricerca di giovani dal costo contenuto, andando a sfoltire la rosa a disposizione del nuovo tecnico.
Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Bologna sarebbe sulle tracce di Mattia Liberali, giovane talento del Catanzaro, passato la scorsa estate a costo zero in Calabria dal Milan. Un giocatore che potrebbe liberarsi per una somma attorno ai 6 milioni di euro con i rossoblu decisi a fare un tentativo per ringiovanire la rosa e abbassare i costi degli ingaggi.
La mancata qualificazione alle prossime coppe impone al Milan di guardare al mercato dei più giovani con altri profili, come quelli di Comotto e Romano che fanno parte della lista di Sartori e Di Vaio.