Nuovo bomber alla Juve: ecco il prescelto se salta Kolo Muani

La dirigenza della Juventus si guarda già intorno in caso di mancata permanenza di Randal Kolo Muani: il prescelto per l’attacco

A pochi giorni dal raduno e dall’inizio della nuova stagione della Juventus di Tudor, il club bianconero ha finora annunciato un solo colpo sul mercato. Jonathan David è sbarcato a Torino, così come Conceicao.

La nuova dirigenza della Juve, però, ora deve fare in fretta ed ha ripresa i colloqui con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. La permanenza del centravanti francese è ancora bloccata dal nodo Vlahovic: come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, dallo scorso primo luglio il numero 9 bianconero è entrato nell’ultimo anno del contratto che lo lega alla Juventus, dove percepirà uno stipendio complessivo di 12 milioni netti. La volontà del club è quella di liberarsene e di non sostenere questo enorme costo, mentre per cederlo senza fare minusvalenza occorrono circa 20 milioni di euro. Ad oggi, però, non ci sono trattative concrete per la sua cessione.

In attesa di novità sul fronte Kolo Muani, la società bianconera valuta anche le alternative. Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare con insistenza dell’interessamento della Premier League per l’attaccante di proprietà del PSG. Oltre al Chelsea di Maresca, anche Newcastle e Manchester United si sarebbero aggiunte alla corsa al francese.

Calciomercato Juve, occhi su Hojlund: cifre, dettagli e pro e contro

L’asse da tenere maggiormente d’occhio è proprio quello tra Torino e Manchester. Nei discorsi ormai avanzati per Sancho, la dirigenza della Juve si sarebbe nuovamente informata sulla situazione dell’ex Atalanta Rasmus Hojlund.

Il classe 2003 ha chiuso l’ultima stagione con 10 gol e 4 assist a referto, ma distribuiti in ben 52 presenze complessive con il Manchester United. Un rendimento ancora al di sotto le aspettative, che lo fanno rimanere in bilico in sede di calciomercato. Hojlund è stato pagato ben 70 milioni di euro dai ‘Red Devils’ e potrebbe tornare in Serie A solo tramite formule vantaggiose, come il prestito oneroso con opzioni di riscatto future. Tra i ‘pro’ che potrebbero spingerlo alla Juventus, però, c’è il suo rendimento all’Atalanta e quindi in Serie A che gli è valso la chiamata da parte dello United. La priorità rimane Kolo Muani, ma la dirigenza bianconera è alla finestra anche per Hojlund.