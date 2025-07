Accordo raggiunto con il club: colpo di scena Inter

L’improvviso ribaltone impresso alla trattativa chiama direttamente in causa i nerazzurri: il cerchio si è finalmente chiuso

Le dichiarazioni rilasciate da Piero Ausilio nelle scorse ore hanno rappresentato molto più di un semplice avviso ai naviganti. Stilando in modo nitido e trasparente la lista delle priorità dei nerazzurri in vista della prossima stagione, l’alfiere del mercato dell‘Inter ha contribuito a delineare in maniera ‘ufficiale’ quelle che potrebbero essere le prossime mosse dei meneghini sia in entrata che in uscita.

Il dossier legato al possibile acquisto di Lookman resta caldissimo, fermo restando che i vice Campioni d’Europa non hanno alcuna intenzione di partecipare ad aste e di schiodarsi dalla valutazione di 40 milioni di euro che hanno fatto dell’attaccante dell’Atalanta. Molto più magmatico è invece il discorso riguardante le possibili uscite. Nonostante i tentativi di gettare acqua sul fuoco, l’addio di Calhanoglu all’Inter continua a rappresentare uno scenario assolutamente concreto. Rispetto a qualche giorno fa, però, è il Fenerbahçe e non il Galatasaray il club maggiormente intenzionato a far saltare il banco. Il riferimento ai giallorossi di Istanbul, intanto, permette di spostare il focus della nostra attenzione su un altro big della compagine di Chivu.

Calciomercato Inter, intrigo Sommer: le ultime dalla Turchia e nuovo effetto domino

Ci stiamo riferendo a Yann Sommer sul quale aveva messo gli occhi in modo insistente proprio il Galatasaray. Tuttavia, stando a quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, la compagine turca avrebbe definitivamente sciolto le riserve, decidendo di concentrare le sue attenzioni sul portiere del Manchester City, Ederson, con il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima.

Contestualmente, sarebbero partite le negoziazioni ufficiali tra i due club allo scopo di raggiungere una fumata bianca che, stando così le cose, non sembra essere affatto una chimera. In tutto questo, benché la trattativa non sia ancora arrivato al suo rettilineo d’arrivo, l’evolvere della situazione Ederson garantisce scenari interessanti in chiave Inter e per certi aspetti inattesi. Fino a pochi giorni fa, infatti, le chances di una permanenza di Sommer non sembravano essere molto alte; con la scelta del Galatasaray di puntare su Ederson, però, la permanenza di Sommer in nerazzurro potrebbe riprendere improvvisamente quota. Il tutto senza trascurare nuovi eventuali colpi di scena, da mettere sempre in preventivo in un’estate di mercato sempre più bollente.