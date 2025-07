Braccio di ferro Inter-Atalanta: intanto Lookman va KO

Partito l’assalto dell’Inter per l’attaccante nigeriano, ai box per infortunio nel ritiro della ‘Dea’

Inter respinta alla prima offensiva per Ademola Lookman, oggetto dei desideri di Chivu e della dirigenza vice campione d’Europa per un attacco da sogno insieme a Lautaro Martinez e Thuram.

Nuovo contatto nelle scorse ore con l’Atalanta, dopo i colloqui martedì in occasione dell’assemblea di Lega Calcio tra Marotta e Percassi. Non bastano 40 milioni di euro, con la ‘Dea’ che ha respinto la proposta iniziale dell’Inter.

L’Atalanta, malgrado la promessa al nigeriano, non fa sconti in Serie A e chiede un assegno tra i 55 e i 60 milioni, possibilmente senza strutture particolari. L’Inter infatti aveva messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, formula che non soddisfa i bergamaschi oltre all’offerta messa sul tavolo.

Infortunio Lookman: l’obiettivo dell’Inter ai box nel ritiro dell’Atalanta

L’Atalanta preferirebbe cedere Lookman all’estero, con l’attaccante corteggiato soprattutto dall’Atletico Madrid fuori dall’Italia. Inoltre la ‘Dea’ vorrebbe incassare solo cash, anche se l’eventuale inserimento di Pio Esposito ingolosirebbe la dirigenza orobica. L’Inter però non vuole provarsi del baby centravanti e al momento non apre a questa soluzione.

I nerazzurri di Milano comunque non mollano la presa su Lookman e forti dell’intesa con il giocatore (ingaggio da 4 milioni netti più bonus fino al 2030) riproveranno presto un nuovo assalto per il Pallone d’Oro africano. Nel frattempo il nigeriano ha accusato un problema muscolare nel ritiro dell’Atalanta e nelle prossime ore si sottoporrà a degli accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema. Lookman mercoledì ha sentito un fastidio al polpaccio e potrebbe fermarsi ai box per qualche giorno, in attesa che venga definita la situazione sul suo futuro. L’Atalanta vuole evitare un altro caso Koopmeiners e chiudere la questione senza nuove telenovele in breve tempo.