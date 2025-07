Saluta subito la Juventus, la decisione ormai è presa

Il club bianconero ha deciso di dare priorità alle cessioni prima degli acquisti: la scelta è stata fatta, addio immediato

Prima le cessioni, poi gli acquisti. E’ il monito di Damien Comolli in casa Juventus. Tanti sono i giocatori in casa bianconera con la valigia in mano. Giocatori che potrebbero portare un tesoretto importante per gli acquisti.

Il Milan resta in agguato per Dusan Vlahovic, anche se in questo caso il tempo resta il miglior alleato dei rossoneri. Il serbo però non è il solo: Tim Weah è sul piede di partenza in direzione Olympique Marsiglia, allo stesso modo anche Mbangula è pronto a lasciare Torino. Tutta una serie di trattative che potrà permettere alla Juve di ricavare fondi da destinare al mercato in entrata.

Cessioni Juventus, la prima scelta è Nico Gonzalez

A tal proposito abbiamo chiesto, sul nostro canale X, chi dovrebbe essere il primo a partire, tra gli esuberi in casa Juventus, per poter fare cassa.

E il risultato è abbastanza chiaro. Il 54,8% dei votanti ha scelto Nico Gonzalez. L’argentino ha deluso notevolmente nel corso della sua prima stagione in bianconero ed è sul piede di partenza. Il suo nome è stato accostato all’Arabia Saudita, ma anche all’Inter. L’argentino infatti viene visto come alternativa a Lookman, prima scelta come confermato da Piero Ausilio. Anche se il giornalista Paolo Maroni sottolinea come non siano vere le voci che affermano come Lautaro Martinez stia spingendo per l’acquisto del connazionale. Il capitano nerazzurro sarebbe favorevole all’arrivo del nigeriano e non starebbe facendo pressioni per acquistare invece l’argentino della Juventus.

Al secondo posto del sondaggio c’è un’altra grande delusione della stagione bianconera appena conclusa, ossia Teun Koopmeiners. L’olandese ha ottenuto il 20,2% delle preferenze, comunque ben distaccato da Nico Gonzalez. Ancora più indietro ci sono Tim Weah, ormai appunto destinato all’Olympique Marsiglia, scelto dal 16,7% dei votanti e Nicolò Savona, votato solo dall’8,3% dei partecipanti al sondaggio.