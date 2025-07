Juventus, una squadra in partenza: 16 cessioni, arrivano subito 25 milioni

Comolli e la dirigenza bianconera al lavoro per le operazioni in uscita: da Vlahovic a Nico Gonzalez, sono tanti gli esuberi fuori dal progetto

Le uscite frenano in questo momento la Juventus, a caccia di nuovi rinforzi per la rosa di Igor Tudor dopo il colpo Jonathan David e la conferma (a titolo definitivo) di Conceicao.

Sono diversi i giocatori in partenza e fuori dal progetto, con la squadra incompleta a tre giorni dal raduno del 24 luglio alla Continassa. La Juve deve fare ancora tanto sul mercato, ma in questo momento tutto passa dai movimenti in uscita.

I primi a partire in questo senso saranno Mbangula e Weah, che libereranno subito spazio per le mosse del Dg Comolli. Il belga classe 2004 presto si accaserà al Werder Brema per un’operazione da 10 milioni di euro più bonus, mentre il figlio d’arte è sempre più vicino al Marsiglia (cessione intorno ai 15 milioni, da definire la formula).

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Nico Gonzalez: tutti gli esuberi in uscita dalla Continassa

La situazione più intricata rimane quella relativa a Dusan Vlahovic, esubero di lusso dello scacchiere bianconero. La Juventus è alla ricerca di una soluzione e il centravanti serbo non vuole rinunciare ai 12 milioni netti che percepirà d’ingaggio nella prossima stagione.

La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe almeno risparmiare dall’oneroso stipendio dell’ex Fiorentina, che a bilancio pesa circa 23 milioni di euro. Intanto, oltre a Mbangula e Weah, Comolli cercherà di monetizzare attraverso la cessione di Nico Gonzalez, altro nome di spicco fuori dai piani di Tudor e valutato 25-30 milioni. Un altro pezzo da novanta del mercato della scorsa estate e che ha certamente deluso le aspettative è Douglas Luiz, con la Juve che sta cercando una soluzione in Inghilterra.

A proposito di Premier il Newcastle è sulle tracce di Savona, mentre per Alberto Costa dipenderà da un eventuale rilancio dello Sporting. Inoltre restano in bilico Rugani, Perin e Kostic, mentre servirà trovare una sistemazione per il resto degli esuberi Djalò, Milik e Arthur. Infine per Miretti, Adzic e Rouhi si valuta una cessione in prestito. Complessivamente potrebbero essere addirittura 16 le partenze in casa Juventus.