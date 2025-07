L’attaccante irlandese approda in giallorosso ed è pronto a lasciare il segno: scopri chi sono stati i 5 giocatori con più gol sotto la gestione dell’allenatore piemontese

Evan Ferguson sarà un nuovo attaccante della Roma. Gian Piero Gasperini lo ha voluto fortemente nella capitale in questa sua nuova esperienza e l’irlandese dovrà guidare il reparto alternandosi con Dovbyk. Nella giornata di ieri, bagno di folla ad accogliere il centravanti all’aeroporto, per un affare che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto.

La cifra totale della trattativa si aggirerà sui 38 milioni di euro, qualora il classe 2004 lasciasse un segno importante in giallorosso nella prossima stagione. Questo è quello che si augura anche la tifoseria romanista, che spera di poter puntare su un prossimo bomber inarrestabile, come spesso è successo sotto la guida tecnica dell’allenatore di Grugliasco. Chiedi nell’ultima stagione a Retegui.

Ferguson porterà un’aria di novità a Roma e tanta competizione a Dovbyk, che dovrà lottare per conquistare un posto da titolare. Un ruolo che nella storia delle squadre dell’attuale allenatore giallorosso è successo molto poco. Giocano quelli bravi, tutti, perché possono dare un contributo. Ecco perché abbiamo voluto ripercorrere i 5 giocatori con più gol sotto la guida di Gasperini.

Ademola Lookman: l’uomo della tripletta in finale

Sì, lo sappiamo, è riduttivo scrivere un titolo come questo. Ademola Lookman è molto di più di quella ormai storica tripletta in finale in Europa League, che ha portato il primo trofeo europeo nella storia dell’Atalanta. Ma ci appare scontato, altrimenti in questa top 5 non ci sarebbe mai finito. Il nigeriano non ha sempre avuto un rapporto semplice col Gasp, ma è lui ad averlo reso il giocatore che è oggi.

Ha saputo sfruttare quelle caratteristiche che in Premier non aveva davvero mostrato in pieno e l’attaccante ha colto l’occasione per dare spettacolo in nerazzurro. Con la Dea, ha raggiunto le 52 reti in 118 presenze, tutte ovviamente sotto la guida dell’allenatore piemontese. Le strade si sono ora separate e lo stesso potrebbe succedere tra Lookman e l’Atalanta, con Inter e Napoli alla finestra.

Mario Pasalic: la garanzia di Gasperini

Nell’avventura all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, due giocatori non sono praticamente mai mancati: Marten De Roon e Mario Pasalic. Se per il primo, non è il gol la specialità della casa, non si può dire altrettanto per il croato. Dire centrocampista è riduttivo, dato che in 298 presenze ha ricoperto ogni ruolo possibile, anche quelli offensivi.

Ben 7 stagioni con Gasperini, della nostra top 5 è il giocatore con il maggior numero di anni e partite e si piazza al quarto posto per il numero di gol, ben 59. Una garanzia per l’allenatore piemontese, che non ha voluto mai rinunciarci. Le strade si sono separate dopo il passaggio in giallorosso, con il giocatore che ha scelto di rinnovare e restare ancora a Bergamo.

Josip Ilicic: il talento maledetto

“Maledetto” da quei fantasmi della vita, che lo hanno portato ad allontanarsi dal campo troppo presto. La testa che non ha più retto al dolore, quello condiviso a Bergamo con le famiglie colpite dal Covid. La depressione non ha cancellato, però, un talento immenso come quello che Josip Ilicic ha mostrato in campo. Nell’Atalanta ha toccato il suo prime, con prestazioni da brivido in Champions League.

Sotto la guida tecnica di Gasperini ha toccato le 193 presenze, diventando il secondo giocatore più utilizzato di questa classifica, mentre per numero di gol ha raggiunto quota 65, piazzandosi al terzo posto. Una medaglia di bronzo strameritata, che certifica il lavoro magico fatto sul campo dallo sloveno, che ha divertito e incantato tifosi di tutto il mondo.

Luis Muriel: genio e sregolatezza

Sia chiaro, Muriel non ha mai creato problemi nei suoi anni all’Atalanta. Il suo andare “fuori dalle regole” è legato al campo. Lui non seguiva schemi precisi, era un genio. Nella Dea non ha vissuto la sua prima esperienza in Italia, ma ha mostrato il lato più bello di sé, almeno in termini realizzativi. Con 68 gol si piazza al secondo posto della nostra top 5.

Gasperini lo ha reso un giocatore devastante, il jolly perfetto. Il termine “super sub” in Italia è nato praticamente con lui. Ogni volta che entrava in campo, diventava un pericolo costante per le difese avversarie. Calciatore di tecnica, estro e un cinismo riscoperto proprio negli anni nerazzurri, che gli hanno permesso di finire di diritto nel nostro focus.

Duvan Zapata: il carrarmato colombiano

E al primo posto, chi se non lui. Travolgente, devastante, imponente, impattante. Duvan Zapata all’Atalanta è stato questo e molto di più. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini è diventato un centravanti completo, capace di segnare 82 gol in 191 presenze, diventando il giocatore con più reti tra quelli allenati dall’attuale tecnico della Roma.

Dopo stagioni interessanti tra Napoli, Sampdoria e Udinese, a Bergamo è definitivamente esploso, trovando in Gasperini l’uomo perfetto per esaltarlo. Un centravanti puro, che ha dimostrato a tutti come il ruolo di punta venisse esaltato dall’allenatore. Ancora oggi, nonostante il terribile infortunio al ginocchio della scorsa stagione, è pronto a caricarsi sulle spalle l’attacco del Torino.