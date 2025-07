Roma, bagno di folla per Ferguson: un centinaio di tifosi abbracciano l’Irlandese | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Ecco il secondo acquisto della Roma. Dopo Neil El Aynaoui, è arrivato nella capitale Evan Ferguson accolto da un centinaio di tifosi in festa

All’aeroporto di Ciampino è sbarcato l’Irlandese che arriva dal Brighton in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 38 milioni di euro.

Ferguson arriva da vice Dovbyk, ma la Roma ci crede, a Gasperini piace molto e può sicuramente giocarsi il posto con l’ucraino. I tifosi della Roma lo hanno abbracciato con un bagno di folla degno di un acquisto molto atteso, di quelli in grado di dare una svolta all’attacco. Grande sorriso, applausi e tante foto per i romanisti che hanno passato le transenne per dargli il benvenuto. Massara sta piazzando lo sprint, ora toccherà a Wesley e Ghirardi, piste caldissime. Il brasiliano può arrivare a Roma tra martedì e mercoledì.