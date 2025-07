DIRETTA | La conferenza stampa di Noa Lang: seguila live

Le parole del nuovo attaccante del Napoli in conferenza stampa dal teatro di Dimaro.

Noa Lang è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi azzurri dopo una lunga trattativa. Già accostato al Napoli a gennaio, l’operazione si è concretizzata solo in estate.

Quali sono le sue caratteristiche – “Da me potete aspettarvi tanti gol e assist. Sono quel tipo di calciatore che gli spettatori vorrebbero vedere allo stadio”

Sulla trattativa lunga – “C’è stata la possibilità di venire a Napoli già in inverno. Io volevo, ma il Psv non ha voluto cedermi. Alla fine il club è tornato alla carica. Napoli è un grande step per me. Ho spinto molto per concretizzare questa trattativa. Chiedevo al mio procuratore sempre se fosse conclusa l’operazione”

Le prime parole in italiano – “La prima parola che ho imparato in italiano è ‘sono stanco’. Qua c’è tanta corsa, gli allenamenti sono duri. È qualcosa di positivo per me, per uscire dalla comfort zone”

Sul suo rapporto con la musica – “Mi piace passare il tempo libero con la musica. Chiederò qualche permesso alla società per fare qualcosa in italiano”