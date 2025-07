Intreccio con il Milan, Kvaratskhelia può lasciare subito il Psg

Il futuro dell’ex esterno del Napoli rischia di cambiare ancora. Spunta un maxi intreccio di mercato che può ribaltare le cose

Le strade di Kvicha Kvaratskhelia e del Napoli si sono separate lo scorso gennaio con il georgiano che ha scelto di intraprendere una nuova avventura al Paris Saint Germain.

Decisione fruttuosa finora quella dell’esterno offensivo che ha vinto di tutto tra Francia ed Europa con i parigini ed ora si appresta a giocare da protagonista anche la finalissima del Mondiale per Club dopo aver battuto in maniera netta anche il Real Madrid in semifinale. Momento d’oro quindi per il PSG e per i propri calciatori che però rischiano anche di infiammare il prossimo calciomercato.

Lo stesso Kvaratskhelia potrebbe finire al centro di un maxi intreccio internazionale che partirebbe dalla Premier League. I campioni d’Inghilterra del Liverpool potrebbero vivere una vera e propria rivoluzione offensiva. Tra le uscite possibili si registra anche quella di Luis Diaz, funambolico esterno colombiano che nei mesi scorsi era stato accostato anche al Milan.

Nelle prossime settimane i ‘Reds’ dovranno quindi prendere di petto anche la sua situazione ed eventualmente muoversi di conseguenza col nome di Kvara che potrebbe tornare in auge.

Calciomercato Milan, da Luis Diaz all’intreccio col Liverpool: i ‘Reds’ puntano Kvaratskhelia

Secondo alcune fonti spagnole Luis Diaz pare intenzionato a lasciare il Liverpool con anche il Barcellona e il Bayern Monaco che ci avrebbero fatto un pensierino.

I ‘Reds’ lo venderebbero solo a determinate condizioni, mentre secondo quanto appreso da ‘Anfield Watch’, il Liverpool prenderà in considerazione il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia dal Paris Saint-Germain al momento della potenziale vendita del colombiano.

Gli inglesi valutano Luis Diaz su cifre simili a quelle spese dal PSG per il georgiano e in caso di addio potrebbero lanciare l’assalto proprio all’ex Napoli.

Ad ogni modo l’ala del Liverpool non era la prima scelta di Bayern e Barcellona (senza dimenticare il precedente interesse del Milan), che avrebbero preferito Nico Williams, eppure le cifre richieste restano molto alte. I ‘Reds’ valutano la situazione e qualora dovessero perdere Diaz sarebbero pronti ad insidiare la nuova stella del Paris che anche al Mondiale per Club sta mostrando il proprio valore.