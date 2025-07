Nico Gonzalez all’Inter, decisione presa: ecco i termini dell’affare

L’attaccante può trasferirsi a Milano, la svolta dell’operazione: definita la richiesta ottimale da Torino

Anche in questo weekend, si susseguono le notizie di calciomercato, su possibili acquisti e trattative in Serie A e con diversi motivi di interesse. Come i nuovi intrecci tra Inter e Juventus, per la riproposizione ennesima di un derby d’Italia che può accendere ulteriormente la sessione di trattative.

Molti movimenti in ballo sull’asse tra Torino e Milano. Nell’immediato ma anche in prospettiva. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter pensa a Vlahovic a parametro zero per la prossima estate. Non è un dettaglio, dato che, se il serbo si impuntasse davvero per rimanere e andare a scadenza, la Juventus sarebbe bloccata per ulteriori colpi in attacco. E poi c’è la vicenda Lookman con tutte le sue implicazioni. L’Inter continua a seguire da vicino il nigeriano e prova a trovare la quadra con l’Atalanta. I bergamaschi hanno chiesto di inserire Pio Esposito nell’affare, ma i vice campioni d’Italia non intendono assecondare questa richiesta.

La prima alternativa per l’Inter, se non si arrivasse a Lookman, rimane Nico Gonzalez. In merito all’argentino, arriva una indicazione precisa su come l’affare potrebbe svolgersi.

Inter-Nico Gonzalez, affare con la Juventus solo cash: il sondaggio di CM.IT parla chiaro

La redazione di Calciomercato.it, nel classico sondaggio su ‘X’, ha chiesto ai suoi utenti quale dovrebbe essere la richiesta della Juventus per Nico Gonzalez.

Sondaggio piuttosto equilibrato per le risultanze tra le varie opzioni. Ha prevalso, comunque, l’affare con solo cash per un totale di 30 milioni di euro, opzione votata dal 32,7% dei partecipanti.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#NicoGonzalez è il piano B dell’#Inter se saltasse il colpo #Lookman: quale dovrebbe essere la richiesta della #Juventus per l’argentino? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 19, 2025

Diversamente, altri, da parte bianconera, avrebbero preferito evitare di fare affari con i nerazzurri: la non cessione all’Inter è stata votata dal 29,6% dei partecipanti. I fautori di uno scambio con Frattesi sono stati invece il 26,5%. Solo l’11,2% ha poi votato a favore di uno scambio con Carlos Augusto.