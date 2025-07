Futuro Osimhen, ancora caos: “Danneggia il sistema, si muova la Lega Calcio”

Ecco cosa sta emergendo attorno all’attaccante nigeriano, destinato a lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato

Ormai da tempo Victor Osimhen ha fatto la sua scelta. L’attaccante nigeriano, corteggiato da diverse squadre, ha deciso di far ritorno al Galatasaray. I turchi, così, stanno provando a soddisfare la volontà del bomber: al momento, però, il via libera da parte del Napoli non è arrivato.

C’è l’accordo sulla cifra – 75 milioni della clausola rescissoria – ma non sulle modalità del pagamento. Il club di Aurelio De Laurentiis aspetta che ci siano le giuste garanzie per far partire Victor Osimhen. Poi, come detto, l’intesa c’è proprio su tutto.

Il Galatasaray è pronto anche ad inserire la clausola anti-Juventus, o meglio anti Serie A, come vuole Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli teme che il centravanti nigeriano possa far ritorno nel campionato italiano, rafforzando una diretta concorrente per lo Scudetto, dopo una sola stagione. Una proposta questa che sta facendo tanto discutere. Graziano Carugo Campi ha così detto la sua in merito a tale possibilità .

Clausola anti Serie A, Campi: “E’ contraria ai principi UE”

Il noto giornalista non nomina né il Napoli né Osimhen, ma il riferimento appare davvero ovvio:

Le clausole “anti-serie A” o “solo per l’estero” impediscono a qualsiasi club italiano dal riportare (o trattenere) in A un campione. Dovrebbe muoversi la Lega Calcio, e vietare una postilla che, oltre che chiaramente contraria ai principi UE, danneggia il sistema italiano. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) July 18, 2025

E’ inoltre abbastanza miope non considerare i club esteri come rivali, visto che poi in Europa ci si gioca le competizioni più importanti a livello economico. Poi vanno a fare le interviste a parlare di serie A a rischio estinzione. Provincialotti. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) July 18, 2025

