Chiamata di Marotta, tentativo di sorpasso ai danni della Juve

La Juventus lavora al grande colpo in entrata, ma la telefonata del presidente dell’Inter può cambiare le carte in tavola

Il mercato della Juventus pronto ad entrare nel vivo. Fino ad ora il club bianconero ha ufficializzato soltanto Jonathan David, ma adesso tante trattative in entrata e in uscita sembrano davvero entrare nel vivo.

Uno dei nomi più caldi in ottica bianconera è quello di Jadon Sancho. L’inglese è in uscita dal Manchester United, dove è tornato dopo l’esperienza al Chelsea. Ora però, complice anche un rapporto deteriorato e insanabile con Ruben Amorim, il calciatore è pronto a lasciare il club a titolo definitivo. E tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbe la Juventus, intenzionata a portare il giocatore a Torino.

Inter, Marotta si inserisce per Sancho

La Juventus lavora da tempo all’affare e ora la volontà sarebbe quella di accelerare in maniera prepotente, con la complicità degli agenti del giocatore, che sono arrivati a Torino proprio per cercare di chiudere la trattativa.

I procuratori del ragazzo sono infatti fiduciosi di poter far sostenere le visite mediche al proprio assistito alla Continassa già all’inizio della prossima settimana. La Juventus, che sta scontando un periodo di riposo visto l’impegno del Mondiale per Club, è intenzionata a mettere il giocatore a disposizione di Igor Tudor per il ritiro, come sottolinea Michele De Blasis. Attenzione però alla concorrenza.

Sulle tracce di Sancho c’è anche l’Inter. Il club nerazzurro è a caccia di un rinforzo in attacco. Come ha sottolineato Piero Ausilio, il primo obiettivo si chiama Ademola Lookman, anche se convincere l’Atalanta non sarà semplice. L’Inter ha nel frattempo formulato una prima offerta per il nigeriano, ma lo stesso Ausilio ha sottolineato che il club ha dei piani alternativi. E uno di questi porterebbe proprio a Sancho. De Blasis sottolinea che ci sarebbe stata proprio da parte del presidente Beppe Marotta una telefonata per capire i margini di manovra: la Juventus è avvisata.