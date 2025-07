Juventus, settimana rovente: tre colpi per Tudor, i dettagli

Su ‘TiAmoCalciomercato’ le ultime sulle mosse dei torinesi, il tecnico attende novità positive per diversi rinforzi: cosa sta succedendo

Su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo parlato con la nostra direttrice Eleonora Trotta e con Lorenzo Polimanti di tutte le situazioni in essere in casa Juventus. I bianconeri stanno provando ad accelerare e questi giorni potrebbero essere fondamentali per alcuni innesti richiesti da Tudor per innalzare il livello della rosa.

Juventus, contatti in corso per Sancho, Kolo Muani e Hjulmand

Dopo il riscatto ormai a un passo di Conceicao, la Juventus prova a chiudere per Sancho, riapre i discorsi per la permanenza di Kolo Muani e segue con sempre più interesse Hjulmand.

Per l’attaccante inglese, c’è poca distanza tra domanda e offerta con lo United. Il giocatore è disposto anche, da parte dei bianconeri, ad accettare un ingaggio ribassato, rispetto a quello attualmente percepito, con l’obiettivo di ottenere una buonuscita dai ‘Red Devils’ che possa compensare.

Nel frattempo, la Juventus riallaccia i dialoghi con il Psg per Kolo Muani, non potendo certo permettersi di aspettare la soluzione del caso Vlahovic, che molto verosimilmente avverrà ad agosto inoltrato. I bianconeri offrono un prestito oneroso, i francesi per chiudere la questione intendono inserire nell’affare l’obbligo di riscatto. Tornando su Vlahovic, il Milan per ora smentisce, ma a fine mercato a determinate condizioni può prendere il serbo.

A centrocampo, poi, ci sono contatti continui per Hjulmand dello Sporting. I bianconeri stanno cercando di capire qual è il costo dell’intera operazione per il danese, il canale è aperto ma bisogna attendere che i portoghesi abbassino il prezzo, visto che la richiesta è di 60 milioni di euro. Un centrocampista di livello, inevitabilmente, servirà alla Juventus, visto che Douglas Luiz è in uscita.