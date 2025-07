“Il nuovo Correa”: lo scambio Juventus-Inter fa esplodere i tifosi

Clamoroso scambio tra Juventus ed Inter che infiamma anche i tifosi: tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Il mercato estivo è sempre più nel vivo. Il Napoli di Conte e De Laurentiis non si ferma, ma Inter e Juventus in particolare non vogliono essere da meno. Per i nerazzurri, in particolare, sono ore decisive per il possibile colpo Lookman, mentre i bianconeri hanno accelerato per Sancho dopo il riscatto di Conceicao. Ma non solo.

Nelle ultime ore è spuntata anche una clamorosa ipotesi di scambio proprio tra Inter e Juve. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, le due società potrebbe intavolare una trattativa per portare Nico Gonzalez in nerazzurro e Frattesi a Torino.

Nico Gonzalez rappresenterebbe ad oggi il piano B a Lookman in casa Inter. L’esterno argentino è un esubero di lusso alla Juventus e piace alla dirigenza nerazzurra per la sua duttilità. Nell’intreccio tra le due grandi rivali potrebbe così rientrare anche Davide Frattesi, profilo che è sempre piaciuto al club bianconero e sembra essere gradito anche dalla nuova dirigenza guidata da Comolli.

Frattesi-Nico Gonzalez, arriva il verdetto dei tifosi

Nel frattempo, in attesa di ulteriori conferme o smentite, i tifosi sono già schierati sul possibile scambio tra Frattesi e Nico Gonzalez. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it

nico gonzalez è un joaquin correa. niente di più e niente di meno — claudia𓁥 (@iamfakeC) July 16, 2025

Quindi siamo partiti da nkunku, siamo passati a lookman, finiamo con nico gonzalez, ogni anno la stessa storia🤣 — TIKI TIKUS (@nicolagattolin_) July 17, 2025

Appena letto di uno scambio Nico Gonzalez Frattesi per incominciare la giornata pic.twitter.com/qr9lgB3opo — Andrea (@Andreaismo_) July 17, 2025

Se Frattesi viene alla Juve (leggo di scambio con Nico) bisogna mettere in sicurezza il plexiglas dello Stadium. — Leonardo Dorini (@dorinileonardo) July 17, 2025

Quindi la juve sancho il Napoli ndoye noi nico gonzalez Ahahaha e che vuoi competere — Caterina devi vendere (@interemia_2) July 16, 2025

Frattesi rimanesse dov’è.

Nico va in Arabia. — Andrea (@Andrea09065223) July 17, 2025

Non lo farei mai. Nico è una vera pippa, frattesi è veramente forte.

Lasciamo che Nico vada in Arabia — Cerchio (@emolumento) July 17, 2025

Il possibile scambio, dunque, non sembra convincere le due tifoserie, soprattutto quella dell’Inter per il possibile arrivo in nerazzurro di Nico Gonzalez. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti anche sull’asse Juventus-Inter.