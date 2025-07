Juve scatenata, tre colpi in attesa di tre cessioni

Il punto di Calciomercato.it sulle mosse dei torinesi, acquisti ma anche addii: cosa sta succedendo alla Continassa

Sono giorni di movimenti intensi sul mercato e come sempre Calciomercato.it vi tiene aggiornati minuti per minuto su tutti i movimenti più importanti. Attenzione che va a focalizzarsi, come è naturale che sia, su obiettivi e operazioni dei club più in vista, come la Juventus, che ancora una volta, tra entrate e uscite, cambierà volto in maniera sostanziale rispetto alla sua ultima versione.

Con la nostra direttrice Eleonora Trotta e con Riccardo Meloni, abbiamo fatto il punto sui principali temi del mercato bianconero, in un nuovo approfondimento su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Inevitabilmente, riflettori puntati sull’attacco. La Juventus è vicina a strappare l’accordo per la conferma di Conceicao, dopo il forcing degli ultimi giorni con il Porto. Per quanto riguarda la pista Sancho, invece, si continua a trattare. L’inglese ha chiesto la buonuscita allo United, si attende il via libera dei ‘Red Devils’ per la chiusura positiva dell’affare. Nel frattempo, a centrocampo, è tornato d’attualità il nome di Hjulmand. Lo Sporting chiede il pagamento della clausola da 80 milioni di euro prevista, ma il giocatore ritiene, invece, che dal momento dell’addio di Amorim, questa non sia più valida. Si prevede un braccio di ferro piuttosto acceso.

Juventus, triplo addio: da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, i giocatori con la valigia

Nel frattempo, come detto, la Juventus deve fare anche spazio agli eventuali volti nuovi, con diverse situazioni in uscita da definire.

Tra i primi in lista di sbarco, ci sono Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Entrambi vengono da una stagione deludente e si cerca per loro una sistemazione, cercando di ricavare una cifra congrua dalle due cessioni. E poi c’è Rugani, sul quale le riflessioni sono in corso.