Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT

La Juventus si sta prendendo del tempo per valutare diverse situazioni prima di mettere in pratica le proprie strategie di mercato: anche nel caso di Daniele Rugani sono in corso dei ragionamenti in quel di Torino

Dopo un anno passato in prestito all’Ajax, dove ha sfiorato la vittoria del campionato inglese, Daniele Rugani è tornato a Torino con il sorriso stampato sul volto e la consueta voglia di dare il proprio contributo. Partito per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club, il difensore si è messo in mostra con un’ottima prestazione agli ottavi di finale contro il Real Madrid.

Rugani questa estate ha ritrovato a Torino Igor Tudor, con cui aveva già lavorato ai tempi della gestione di Andrea Pirlo, e non più l’allenatore che ha deciso di non inserirlo nel proprio progetto tecnico: Thiago Motta. A un anno di distanza dalla comunicazone ricevuta proprio dal tecnico ex Bologna di doversi trovare un’altra squadra, il futuro del difensore classe ’94 è ancora in bilico: le ultime di Calciomercato.it.

La Juventus e Rugani: la decisione definitiva non è ancora stata presa | CM.IT

L’avventura americana ha dato la possibilità a Igor Tudor di valutare anche diversi calciatori, il cui destino potrebbe cambiare anche in chiave mercato. Tra questi c’è sicuramente anche Daniele Rugani.

Il pacchetto arretrato della Juventus necessita di una riflessione e la dirigenza si sta prendendo tutto il tempo a sua disposizione per farlo. È vero che rientreranno Bremer e Cabal, ma entrambi avranno bisogno di tempo e di non essere sovraccaricati dopo il recupero da un infortunio pesante come quello che hanno subito nella scorsa stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la situazione di Daniele Rugani non è ancora stata definita dalla Juventus e su di lui sono in corso delle valutazioni.

Sul difensore azzurro, recentemente convocato in Nazionale, si sono palesati gli interessamenti di diversi club di Serie A: tra cui Sassuolo, Genoa e Bologna, ma il suo destino potrebbe anche essere quello di restare a Torino. In ogni caso, Rugani è un calciatore che ha sempre dato la sua massima disponibilità alla Juventus, sia quando si è trattato di rimanere senza un ruolo da titolare sia quando gli è stato chiesto di fare un passo indietro. Questa tradizione non cambierà nemmeno questa estate.