Juventus, ritorno di fiamma in attacco: “Ha le caratteristiche giuste per Tudor”

La Juventus alle prese con il futuro di Kolo Muani e Conceicao, ma non solo per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione

La Juventus accelera per Conceicao e Kolo Muani, con l’obiettivo di completare il reparto offensivo di Igor Tudor dopo l’arrivo nei giorni scorsi di Jonathan David.

Il ‘folletto’ portoghese è a un passo dalla conferma in bianconero, con l’accordo con il Porto in dirittura d’arrivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro rispetto ai 30 fissati dalla clausola.

Parallelamente il Dg Comolli insiste nella trattativa con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani: per l’attaccante francese – proposto anche all’Inter – sono in programma dei nuovi contatti in settimana.

Calciomercato Juventus, rispunta Fullkrug per completare l’attacco

Inoltre la Juve è al lavoro per il rinnovo di Kenan Yildiz, con i dirigenti della Continassa che stanno limando i dettagli per il prolungamento del fantasista turco fino al 2030 (con opzione di un altro anno).

In attesa ovviamente di piazzare i giocatori in uscita e fuori dal progetto, come Milik e soprattutto l’esubero di lusso Vlahovic. Il braccio di ferro con il centravanti prosegue e il serbo non è intenzionato a rimetterci rispetto al super ingaggio da 12 milioni netti che da contratto percepirà nella prossima stagione.

Intanto Graziano Carugo Campi, in merito all’attacco bianconero, suggerisce una nuova soluzione per completare il reparto offensivo: “Per me la Juve ha un talento mondiale, Yildiz, che deve solo evitare di ascoltare Mendes, due giocatori dai dribbling imprevedibili, Conceicao e David. Manca Kolo Muani e un attaccante forte di testa. Tedesco, magari”, sottolinea il giornalista sul suo profilo ‘X’. Il nome? Fullkrug in forza al West Ham e accostato alla ‘Vecchia Signora’ già in passato: “Secondo me è quello che ha le caratteristiche giuste perché non pretende il posto da titolare fisso“, spiega Campi.