Colpo Milan per il rilancio: la decisione è presa

In casa rossonera scelto il nuovo innesto di mercato per rilanciare le ambizioni di Allegri e della squadra

Un Milan rinnovato in panchina, che ha bisogno di rinnovamento anche in campo. Tanti saranno i volti nuovi della rosa rossonera nella prossima stagione. Su tutti Luka Modric e Samuele Ricci, che si è già aggregato ai compagni in questa prima settimana di ritiro.

Necessario sarà puntare su altri innesti e nuovi ruoli. In primis i terzini, visto che il Milan ha bisogno di acquistare sia il terzino destro che quello sinistro, soprattutto dopo che è sfumato l’affare Brown: l’inglese, infatti, ha scelto il Fenerbahçe di Mourinho. E ora il club rossonero dovrà cercare di muoversi per regalare nuovi giocatori al proprio allenatore, alla luce anche del fatto che tra un mese ci sarà il primo impegno stagionale ufficiale in Coppa Italia contro il Bari.

Milan, è Jashari l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni rossonere

E sul nostro account X abbiamo chiesto, alla luce di un mercato che non decolla e dello “scippo Brown”, quale colpo in casa Milan servirebbe a rilanciare le ambizioni rossonere.

E i risultati portano ad Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è corteggiatissimo dal Milan. Il Club Brugge non vuole scendere sotto i 35 milioni di euro di parte fissa, anche se il calciatore ha già fatto sapere di volere solo i rossoneri. E proprio forte della volontà dello svizzero, il Milan non vuole fare rilanci, anche se dalla società belga è arrivata una chiusura con le parole del ds Rigaux. Il giocatore elvetico comunque è considerato il nome giusto per rilanciare le ambizioni rossonere ed è stato votato dal 40,2% dei votanti.

Più indietro c’è Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, che può lasciare i bianconeri alla luce di un solo anno di contratto. Il Milan è in cerca di rinforzi offensivi e il serbo è già stato allenato da Allegri, che sarebbe felice di allenarlo di nuovo. Vlahovic è stato votato dal 36,4%. Una percentuale decisamente più alta rispetto alle altre due opzioni: l’attaccante nigeriano Boniface, votato dal 13,1% dei partecipanti e il terzino sinistro spagnolo Gutierrez, che ha ottenuto il 10,3% dei voti.