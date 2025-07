Lautaro-Thuram, non è finita: il commento social non basta

Il commento scherzoso del francese sui social al proprio compagno non ha comunque convinto sul totale rasserenamento dello spogliatoio

L’Inter in questi ultimi giorni non è stato solo mercato, anzi. A tenere banco è stato lungamente lo sfogo di Lautaro Martinez e la conseguente replica di Calhanoglu sui social. Un caos e delle tensioni nello spogliatoio che hanno investito anche altri giocatori, tra cui Marcus Thuram. Per tanti infatti l’argentino con il suo discorso non si riferiva al centrocampista turco, o almeno non solo. Sta di fatto che dopo le parole di Marotta, che ha individuato proprio Calhanoglu come bersaglio dell’invettiva del numero 10, è arrivata la reazione.

Ma il messaggio del capitano interista poteva essere diretto anche ad altri giocatori che non si sono resi disponibili per il Mondiale per Club a causa di alcuni infortuni. Insomma, di sicuro quelle parole non sono passate inosservate e ci sono stati dei confronti. Anche tra lo stesso Lautaro e Marcus Thuram, che erano stati colti dalle telecamere durante Inter-Fluminense, in particolare dopo il primo gol dei brasiliani a freddo, scambiarsi in maniera nervosa alcuni punti di vista. Fino a quella che è sembrata a tutti la conferma definitiva di una pace già avvenuta qualche giorno fa con un confronto diretto tra i due.

Ovvero il commento sui social del francese che prendeva in giro il compagno sulla foto pubblicata da Lautaro in piscina: “Fai attenzione che non sai nuotare”. Un commento che ha scatenato i sorrisi di tutti i tifosi dell’Inter e che pare aver sancito appunto il ritorno del sereno. In attesa della risposta, o del ‘like’, da parte dello stesso Martinez che non è ancora arrivata. Mentre nelle stories ha pubblicato la sua piscina olimpionica con tanto di logo dell’Inter sul fondo.

Thuram scrive a Lautaro Martinez: torna la pace. Ma non tutti sono convinti

Sui social ne hanno parlato ovviamente in tantissimi, anche esultando per il buon umore all’interno dello spogliatoio, condizione fondamentale per costruire un nuovo ciclo e affrontare una stagione così complicata. Anche se qualcuno non è ancora convinto: “Basta un commento di Thuram a Lautaro che per tanti ora è tutto a posto. Ci vuole davvero poco per farvi fessi o fare credere che lo sia”. Un po’ di diffidenza. Altri invece usano l’ironia per dire la loro sul commento di Thuram: “Ora sui giornali leggeremo ‘Thuram vuole affogare Lautaro'”.

Ma il punto resta proprio la vera natura dello sfogo dell’argentino dopo Inter-Fluminense e in larghissima parte sono convinti che il riferimento non fosse Calhanoglu. O, come detto, almeno non solamente a lui. E appunto che Marotta, citando il nome più ‘ovvio’, abbia cercato di limitare subito i danni. Nel frattempo ieri l’agente del capitano nerazzurro, Alejandro Camano, all’uscita della sede del club ha commentato così: “Lautaro e Calhanoglu hanno chiarito? Quando le partite non vanno bene alcune cose di campo succedono, ma sono cose di campo”.