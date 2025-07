Agente Lautaro Martinez: “Lite con Calhanoglu? Quando non vanno bene alcune cose…” | VIDEO CM.IT

Le parole di Alejandro Camano, rappresentante anche di Gila della Lazio, dopo l’incontro con l’Inter in sede

Il procuratore di Lautaro Martínez Alejandro Camano ha lasciato la sede dell’Inter dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra.

: “L’incontro è andato bene e abbiamo parlato solo della situazione dell’Inter e della prossima stagione. Avete parlato anche di Gila? No è della Lazio con due anni di contratto e non è in uscita”.

Sul litigio tra Lautaro e Calhanoglu: “Lautaro e Calhanoglu hanno chiarito? Quando le partite non vanno bene alcune cose di campo succedono, sono cose di campo e l’Inter è una grande squadra. Non ho proposto nessuno all’Inter”.