Lautaro e i problemi di spogliatoio dell’Inter: “Cosa è successo internamente”

Le parole dell’ex nerazzurro Benoit Cauet a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube

“C’è delusione e ci sta anche la rabbia dopo tanti obiettivi e tante possibilità non raggiunte. Ma la società è forte e ha tutto per ripartire da un ciclo diverso”. Così Benoit Cauet a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, a proposito del difficile momento che sta attraversando l’Inter.

L’ex centrocampista nerazzurro guarda però con fiducia al futuro dell’Inter: “Saranno messi a disposizione tutte le risorse necessarie a creare una squadra forte come è stata negli ultimi anni”, ha sottolineato nel suo intervento in diretta.

Cauet si è espresso pure merito ai problemi di spogliatoio, evidenziatisi con e soprattutto dopo il duro sfogo di Lautaro Martinez: “Credo che bisogna capire cosa sia successo internamente. Noi questo non lo sappiamo. All’esterno è sembrato uno sfogo molto forte, ma l’importante è mettersi intorno ad un tavolo, parlarne, discuterne e andare avanti”.

Cauet: “Lautaro? Immagine di rabbia e delusione, ma la gestione è della società…”

“Da Lautaro è uscita un’immagine di rabbia e delusione – ha evidenziato Cauet a TI AMO CALCIOMERCATO – Ci sta che un capitano sia giustamente molto arrabbiato magari della gestione e se l’è presa per un insieme di cose, ma lui non ha fatto un nome”.

Il nome lo ha fatto poi Marotta, ovvero quello di Calhanoglu. Proprio il Presidente e la società non sono stati impeccabili negli ultimi mesi: “Alla fine la gestione è della società, e se alcuni calciatori non sono stati presenti al Mondiale per Club, be’ bisogna domandarsi il perché…”, ha concluso Cauet.