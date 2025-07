Vlahovic pronto a tradire la Juve: “Ha già un accordo, cosa gli offre l’Inter”

I bianconeri stanno facendo il possibile per liberarsi del serbo. L’ombra di Marotta

Il tema Vlahovic resta centrale per la Juve. La dirigenza continua a lavorare per trovare una soluzione, in sostanza per liberarsi del serbo vista l’impossibilità – e la non volontà – di rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Il classe 2000 è fuori dal progetto tecnico dei bianconeri.

Vlahovic ha già respinto offerte importanti provenienti da Arabia e Turchia. Nel secondo caso parliamo del Fenerbahce di José Mourinho.

Nelle ultime ore è emersa anche un’indiscrezione clamorosa secondo cui l’ex Fiorentina avrebbe detto no pure a un eventuale passaggio al Napoli nell’ambito dell’operazione Osimhen, e che il suo obiettivo è andar via gratis nel 2026.

La notizia ha nuovamente scatenato i tifosi juventini. Pressoché tutti vogliono/chiedono che Vlahovic venga messo fuori rosa (commenti del tipo “un anno in tribuna”).

Chissà cosa gli ha promesso l’inter se si libera a zero … — giudice giudicato (38 è maggiore di 19) (@cla_bono) July 5, 2025

E quindi ti farei fare la muffa in tribuna per un anno maledetto — Anima Fragile (@BellocchiMario) July 5, 2025

Se così fosse molto probabilmente ha già un accordo con un altra squadra. Tribuna l’unica soluzione — Alessandro (@Alessan02694862) July 5, 2025

Il giorno che andrà sarà un grande giorno… — Iɴ ɴᴏᴍᴇ ᴅᴇʟʟᴀ J (@InNomeDellaJ) July 5, 2025

In tribuna tutto l’anno — ⚪️⚫️tilluto🤍🖤gobbo (@ottajuve) July 5, 2025

L’ augurio è che per una volta la Juve non abbia pietà e si faccia 10 mesi fuori squadra. — SalJ75 (@trusal_J75) July 5, 2025

Vlahovic all’Inter, i tifosi intravedono l’ombra di Marotta. E per Thuram…

Come si può leggere nei commenti in alto, in tanti sospettano che dietro ai rifiuti del numero 9 ci sia Beppe Marotta. “Ha già un accordo con un’altra squadra”, scrive un tifoso; “Chissà cosa gli ha promesso l’Inter se si libera a zero”.

A proposito di Inter, davvero in questi giorni è stato accostato spesso ai nerazzurri, addirittura come contropartita per Thuram. Stando a quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, la Juventus ha fatto un sondaggio esplorativo per l’attaccante interista.

Tornando e chiudendo con Vlahovic, la rabbia degli juventini non è destinata a placarsi, a meno di una svolta oggi non all’orizzonte.

A breve potrebbe andare in scena un incontro tra Comolli e l’agente del classe 2000, Darko Ristic.