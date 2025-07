Inter, Napoli o Milan? Vlahovic rifiuta una big di Serie A

La spina della Juventus si chiama Dusan Vlahovic: non si sblocca la situazione del centravanti serbo, fuori dai piani del club bianconero

La Juventus accoglie Jonathan David, sbarcato venerdì in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia bianconera.

Arrivo a Malpensa per il canadese, prima di spostarsi alla Continassa per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale con la ‘Vecchia Signora’ a 6 milioni netti più bonus a stagione. David arriva a parametro zero, anche se la Juve ha dovuto sborsare 12,5 milioni tra commissioni e oneri accessori per gli agenti.

Un colpo di spessore per l’attacco di Igor Tudor, in attesa di definire la situazione per Kolo Muani. La Juventus sta cercando un accordo con il Paris Saint-Germain per un nuovo prestito, mentre i campioni d’Europa spingono per cedere a titolo definitivo il centravanti o inserendo l’obbligo di riscatto.

Juventus, Vlahovic nell’affare Osimhen: il serbo allontana il Napoli

Intanto la ‘Vecchia Signora’ non perde di vista Victor Osimhen, già sul taccuino dei dirigenti della Continassa sotto la gestione Giuntoli. Il nigeriano ha dato la sua disponibilità al trasferimento alla Juve e rifiuta le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita, ma trovare un accordo con il Napoli non sarà affatto semplice.

Osimhen ha una clausola per l’estero da 75 milioni di euro e De Laurentiis non è certo disposto ad abbassare le pretese, considerando inoltre la rivalità con i bianconeri. Anche la Juventus ha il suo esubero di lusso e sta cercando di piazzare Dusan Vlahovic, che non accetta una riduzione dell’ingaggio da 12 milioni a stagione. Il Dg Comolli per abbassare le pretese del Napoli avrebbe pensato di inserire nell’operazione Osimhen il cartellino del centravanti serbo, che però rifiuterebbe il passaggio nelle fila dei campioni d’Italia come scrive il ‘Corriere della Sera’.

Vlahovic, che a bilancio pesa oltre 40 milioni di euro alla Juve, vorrebbe andare in scadenza nel 2026 e al momento scarta ogni destinazione in attesa dell’incontro della prossima settimana tra il suo entourage e il sodalizio bianconero. L’ex Fiorentina in Serie A è stato accostato anche a Milan e Inter.