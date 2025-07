UFFICIALE, out 5 mesi per infortunio: cambia tutto per Thuram

Il giocatore nerazzurro al centro dell’intrigo di calciomercato, ribaltone dopo la notizia del lungo stop

L’estate si preannuncia calda come non mai, dal punto di vista atmosferico ma anche da quello che ci riguarda più da vicino, quello del calciomercato. Con scenari diversi rispetto a quelli che si immaginavano solo fino a qualche settimana fa e che riguardano anche calciatori che sembravano intoccabili. Come nel caso di Marcus Thuram.

Decisamente deludente la sua apparizione al Mondiale per Club con l’Inter, al punto che alcuni hanno ipotizzato che ci fosse anche lui tra i giocatori coinvolti nello sfogo di Lautaro Martinez dopo la sconfitta con il Fluminense. E di certo aveva dato argomenti di discussione il like dello stesso Thuram al post social di Calhanoglu.

Le voci di mercato, attorno al francese, sono tornate piuttosto insistenti. Su Calciomercato.it non a caso abbiamo parlato del sondaggio della Juventus per Marcus Thuram, anche se si tratta di una pista decisamente complessa, al momento. L’obiettivo, attualmente, per il giocatore deve essere ricaricare le batterie dopo una stagione usurante, che non a caso nel finale lo ha visto in forma fisica non brillantissima. Ma c’è chi se la passa decisamente peggio, ovviamente.

Bayern Monaco, Musiala ko: il prescelto per sostituirlo è Thuram

E’ il povero Jamal Musiala, che ieri in Psg-Bayern ha riportato un gravissimo infortunio. Le immagini dello scontro fortuito con Donnarumma sono state davvero tremende, si è avuta subito la percezione di un brutto incidente. E infatti, l’attaccante resterà fuori cinque mesi per la frattura del perone.

Per la dinamica dell’infortunio, sarebbe potuta andare anche peggio, in effetti. Resta il fatto che il Bayern dovrà correre ai ripari sul mercato. Nel sondaggio di Calciomercato.it, su ‘X’, abbiamo chiesto su quale giocatore di Serie A i bavaresi dovrebbero puntare. Sondaggio vinto proprio da Marcus Thuram, anche se di poco.

📊 MOMENTO SONDAGGIO#Musiala fuori circa 5 mesi dopo il brutto infortunio subito contro il #Psg. Con il mercato aperto, su quale big di Serie A dovrebbe puntare il #Bayern per rimpiazzarlo❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 6, 2025

33% dei voti ricevuti dal francese dell’Inter, staccando di pochi voti Leao (28,7%) e Yildiz (26,6%). Ha raccolto invece molte meno preferenze l’MVP del campionato, McTominay (11,7%).