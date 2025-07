Napoli, doppio colpo da quasi 60 milioni: visite mediche e in ritiro con Conte

Altra doppietta in arrivo per mister Conte: il club azzurro completa due trattative prima de ritiro in Trentino

Tutto procede secondo i piani. Dopo la vittoria dello Scudetto, le cose sono cambiate in casa Napoli. I colloqui tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno portato ad un cambio passo decisivo, una svolta totale nella pianificazione della stagione.

A differenza della scorsa stagione, il club azzurro parte ad un’altra velocità. Un anno dopo, nel primo raduno estivo, ci sarà una parte di squadra che realmente scenderà in campo nel corso della stagione. Dodici mesi fa, a Dimaro, si vedevano solo Rafa Marin e Spinazzola. Nessuna traccia dell’attaccante che avrebbe preso il posto di Osimhen; nessuna traccia di McTominay o Neres e altri protagonisti dello storico quarto Scudetto, all’epoca un utopia solo parlarne.

E così, l’allenatore partenopeo avrà modo di avere una parte di squadra già pronta a rispondere ai suoi ordini. Il primo grande acquisto è Kevin De Bruyne, che si presenterà a Dimaro e ai suoi nuovi tifosi. Assieme a lui anche Marianucci e i due prossimi colpi presto annunciati: Noa Lang e Beukema.

Olanda a Napoli: quasi 60 milioni per Beukema e Noa Lang

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha concluso la doppia partita per il difensore centrale chiesto dal tecnico e l’erede di Kvarastkhelia. Dopo oltre 6 mesi, il Napoli avrà il suo esterno di sinistra. Ma non è finita qui. Noa Lang non basta e, secondo quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, Ndoye resta sempre un opzione valida, che permetterebbe al mister di avere 4 esterni d’attacco da far ruotare per tutte le competizioni.

L’azzurro diventa Orange con i due nuovi colpi dall’Olanda. Il Napoli ha completato la negoziazione con il PSV per Noa Lang: affare chiuso per un trasferimento da 28 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. Il calciatore accetta un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione. E ieri, nel test match tra PSV e Royale Union Saint-Gilloise, Noa Lang e il suo agente erano presenti a bordocampo. L’attaccante non ha giocato ma è rimasto al fianco della squadra, in borghese. Pronto per salutare tutto il gruppo e unirsi ai suoi nuovi compagni.

Sam Beukema, invece, resta in vacanza. Ma il Napoli ha praticamente raggiunto l’accordo con il Bologna. Ridotta la distanza tra domanda e offerta, complice anche la volontà ferma del ragazzo che chiedeva la cessione. Il club partenopeo supera i 30 milioni di euro per il trasferimento del difensore centrale. Noa Lang e Buekema costeranno al Napoli circa 60 milioni di euro. Un doppio colpo tutto olandese che permette di rinforzare notevolmente l’ossatura della squadra.

Le visite mediche dei due calciatori sono previste a ridosso del raduno a Castel Volturno per i primi test fisici, due-tre giorni prima della partenza per l’inizio del ritiro a Dimaro. Dunque, Noa Lang e Buekema saranno attesi tra meno di dieci giorni e partiranno poi per il Trentino. Il ritiro tra le montagne sarà caratterizzato da numerose presentazioni.