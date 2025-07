Juventus, attaccante nel mirino di Paulo Sousa? Ecco come stanno le cose | CM.IT

Continua a circolare indiscrezioni di mercato, in entrata e in uscita, che riguardano il club bianconero guidato da Comolli

La Juventus si muove e, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club agli ottavi di finale per mano del Real Madrid di Xabi Alonso, ha ufficializzato il primo acquisto della nuova era, dirigenziale e non solo.

Ieri, infatti, è giunto a Torino Jonathan David, attaccante svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Lille. Il Nazionale canadese si è sottoposto alle consuete visite mediche di rito prima della firma sull’accordo che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2030. La società verserà 12.5 milioni di euro di commissioni pagabili in tre anni.

Adesso, Damien Comolli e i suoi collaboratori si possono concentrare su altre operazione. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Jadon Sancho, reduce dalla vittoria della Conference League col Chelsea di Enzo Maresca. Tornato al Manchester United per fine prestito, il calciatore è un obiettivo concreto.

Così come si sta lavorando anche per trattenere Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao. Operazione, in ogni caso, non semplici viste le richieste del Paris Saint-Germain e del Porto, club proprietari dei cartellini. In particolare, per il lusitano la prima proposta di un nuovo prestito con obbligo di riscatto non ha trovato apertura da parte del presidente Villas-Boas. Ma le discussioni vanno avanti.

Juventus, Paulo Sousa su Milik: le ultime

Nel frattempo, si stanno cercando anche eventuali acquirenti per i giocatori che non sembrano rientrare nel progetto tecnico e tattico del nuovo allenatore Igor Tudor. Oltre a Douglas Luiz e Nico Gonzalez, per i quali la scorsa estate sono stati investiti quasi 90 milioni di euro, circolano rumor anche sul futuro di Arek Milik.

Assente per tutta la stagione scorsa, il 31enne attaccante polacco è stato accostato agli arabi dello Shabab Al-Alhi, squadra guidata in panchina da una vecchia conoscenza della Juve, l’ex centrocampista Paulo Sousa. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non risulta un obiettivo e non sono stati mossi passi concreti, neanche ufficiosamente.

Dunque, questa ad oggi è da considerarsi soltanto una voce che non trova riscontro. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.